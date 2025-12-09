Logo
Proglašen je mrtvim, pa vraćen u život: Pacijent doživio iskustvo bliske smrti

Izvor:

Kurir

09.12.2025

07:28

Проглашен је мртвим, па враћен у живот: Пацијент доживио искуство блиске смрти
Foto: ATV

Jedan pacijent je prvo proglašen mrtvim na nekoliko minuta, a potom je proveo dane na mehaničkom respiratoru. Opisao je svoje iskustvo bliske smrti.

Nema mnogo ljudi koji mogu ispričati kako izgleda trenutak smrti – iz sasvim razumljivih razloga – ali jedan muškarac, koji je nakratko prešao tu granicu pa je vraćen u život, odlučio je otvoreno da podeli svoje neobično iskustvo. U objavi na forumu Redit, muškarac koji radi u zdravstvu otkrio je da je nakon ozbiljnog medicinskog incidenta „bio na aparatima za održavanje života prilično dugo”.

Proglašen je mrtvim na nekoliko minuta, a potom je proveo dane na mehaničkom respiratoru. Kako kaže, proživljavanje smrti i oporavka iz perspektive pacijenta potpuno mu je promenilo pogled na život. Ponudio je zajednici priliku da ga pitaju sve što žele o njegovom iskustvu bliske smrti, a jedan korisnik je zatražio da što detaljnije opiše kako je to izgledalo. „Iskustvo je bilo… ponižavajuće. Nisam osećao nikakav bol. Bilo mi je prijatno, iako se moje telo fizički borilo protiv svega”, napisao je. „Sjećam se da sam nekoliko puta povraćao dok sam bio na respiratoru i da sam aspirirao… ali ni to nije boljelo.”

Dodao je da je na intenzivnoj nezi bio okružen članovima porodice, čije je glasove jasno čuo – iako nije mogao nikako da reaguje. „Bilo je pomalo kao vančulno iskustvo. Čuo sam sve razgovore svoje porodice, ali koliko god sam želio da im odgovorim, nisam mogao. To mi je bilo najčudnije.”

Telefon-011025

Zdravlje

Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

A onda je uslijedio još neobičniji trenutak. Nakon što su mu izvadili respirator, tvrdi da je ugledao osobu koja nikako nije mogla biti u sobi – svoju baku, preminulu 2004. godine. „Rekla mi je: ‘Okreni se… tvoje vrijeme ovde tek počinje.’ I baš tada sam osjetio kako mi cevi izlaze iz pluća i kako medicinske sestre viču moje ime.”

Kasnije je dodao da se oseća blagosloveno što je video lice svoje bake. „Nazivam je svojim anđelom čuvarom. Možda je bila halucinacija, možda nije… ali bilo je utješno i otvorilo mi je oči.”

Priča je brzo prikupila stotine komentara, a mnogi korisnici su je opisali kao „nevjerovatnu” i „jezivo fascinantnu”. Jedan je napisao: „Mozak je moćan i moguće je da je to bila halucinacija – ali moguće je i da nije.”

Neki su podijelili i sopstvena iskustva sa pacijentima na rubu smrti. Jedna korisnica, koja radi na odjeljenju traume mozga, istakla je da osoblje uvijek razgovara sa pacijentima u vegetativnom stanju jer se nikada ne može sa sigurnošću znati šta čuju i percipiraju, prenosi Kurir.

