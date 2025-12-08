Logo
Large banner

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Izvor:

Tanjug

08.12.2025

13:29

Komentari:

0
Масовно тровање гљивама: Здравствене службе издале хитно упозорење
Foto: Irina Iriser/Pexels

Vlasti Kalifornije izdale su hitno upozorenje nakon pojave niza slučajeva trovanja pečurkama u toj američkoj državi, usled čega je jedna osoba preminula, prenosi danas CBS Njuz.

Ministarstvo javnog zdravlja Kalifornije (CDPH) saopštilo je da se od petka 21 osoba otrovala nakon konzumiranja divljih pečurki iz prirode, mahom zelenih pupavki.

Kako navodi CDPH, trovanje izuzetno toksičnim jedinjenjem, amatoksinom, dovelo je do jednog smrtnog slučaja, dok je više osoba, uključujući djecu, preprtilo ozbiljna oštećenja jetre. Kod najmanje jednog pacijenta mogla bi da bude neophodna i transplantacija jetre.

policija rs

Hronika

Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

Kako je saopšteno iz CDPH, trovanja su registrovana u području Montereja i Zalivskoj oblasti San Franciska, ali rizik važi i za čitavu Kaliforniju, pošto su nakon kišnih padavina tokom jeseni i u zimskim uslovima povoljni uslovi za rast gljiva kao što su zelene pupavke.

One se najčešće nalaze u blizini hrastova i drugog sličnog drveća kao što je bor, a lako mogu da se zamene sa jestivim pečurkama koje su bezbedne po zdravlje.

Kako su upozorili stručnjaci, termička obrada ovih gljiva, kao što je kuvanje, sušenje, ili čak zamrzavanje, ne može da ih učini bezbjednim za jelo.

Zdravstvene službe su savjetovale stanovništvo da kupuje pečurke u provjerenim trgovinama i komercijalnim objektima, navodi CBS.

Podijeli:

Tag:

trovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

Tenis

Đoković prognozirao ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo u fudbalu

1 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Obezbjeđenje ga izbacilo iz banjalučke diskoteke, on prijetio - oduzet mu pištolj

1 h

0
Акција Пролом 3

Hronika

Pogledajte privođenje uhapšenog u akciji "Prolom 3"

1 h

0
Орбан: Црни облаци над Европом, Брисел се припрема за рат

Svijet

Orban: Crni oblaci nad Evropom, Brisel se priprema za rat

1 h

0

Više iz rubrike

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

Zdravlje

Kada je bolje da uzimamo vitamin D - ujutro ili naveče?

3 h

0
Маска вирус прехлада жена болест

Zdravlje

Kratak dah i korona - kada je vrijeme da se obratite ljekaru?

4 h

0
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење

Zdravlje

Tri supernamirnice koje podižu imunitet i usporavaju starenje

6 h

0
Шта се дешава у организму ако сваког дана једемо јаја?

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu ako svakog dana jedemo jaja?

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner