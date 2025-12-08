Pogledajte privođenje uhapšenog u akciji "Prolom 3"

Autor:Stevan Lulić
08.12.2025
13:15
Komentari:0
Igor Golijanin iz Pala, Boris Drobnik iz Istočne Ilidže i Nemanja Granić iz Istočnog Novog Sarajeva, uhapšeni su u akciji policije Srpske "Prolom 3", saznaje ATV.
Tokom akcije izvršeni su pretresi na šest lokacija na području Pala, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže, a tom prilikom oduzeti su droga i municija.
"Pronađeno je i oduzeto 130 grama opojne droge kokain, 35 grama opojne droge marihuana, 1 gram spida, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, dva okvira za automatsku pušku i 49 komada metaka različitog kalibra", saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
ATV saznaje koga je policija Srpske uhapsila u akciji ''Prolom 3''
Akcija "Prolom 3“ usmjerena je na grupu osoba međusobno povezanih s ciljem izvršenja krivičnih djela "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.
Ovu akciju zajedno su sproveli Policijska uprava Istočno Sarajevo i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
ATV u nastavku donosi snimak privođenja jednog od uhapšenih.
