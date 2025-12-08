Amidžić: Republika Srpska ne prihvata nikakva uslovljavanja

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da Republika Srpska nikada i ni od koga neće prihvatiti bilo kakva uslovljavanja, a da je posebno neprihvatljivo da se ulazi u fazu uslovljavanja koja bi rezultovala blokadom funkcionisanja Savjeta ministara.

"Kada govorimo o današnjoj sjednici Savjeta ministara, gotovo 40 pitanja je kandidovano i trebalo se odlučivati o njima, a onda nastupite na sljedeći način, ukoliko se ne raspravlja o ovim pitanjima, dva ili tri pitanja koje smo mi kandidovali, onda ne možemo da raspravljamo ni o drugim bitnim pitanjima o kojima postoji konsensus", rekao je Amidžić novinarima u Sarajevu.

On je naveo da to ide u prilog činjenici da u BiH nedostaje normalnosti, a normalnost podrazumijeva da se odlučuje o onim tačka o kojima postoji saglasnost.

Amidžić je ukazao na činjenicu da, bez obzira na ishod današnjeg glasanja, i ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez nije bio saglasan sa tim, odnosno sa tačkom dnevnog reda u vezi sa uspostavljanjem kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, i sa tačkom koje se odnosi na zakon o Sudu BiH.

Prema njegovim riječima, Helez je prilikom glasanja iskoristio političku priliku "da ne nosi taj teret".

"Vjerovatno, to je njemu jasno ili poznato zašto ne stoji čvrsto iza svojih političkih stavova, dok smo kolega /ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša/ Košarac i ja odlučili da jasno kažemo da su to tačke koje nisu usaglašene i kao takve i ne mogu da se raspravljaju. Neprihvatljivo je da nas neko uslovljava", istakao je Amidžić.

On je dodao da u Savjetu ministara postoje 32 otvorena pitanja o kojima se moglo odlučivati, kao i do sada.

On je naveo da je nerijetko bila situacija da neki drugi član kolegijuma kaže da neka tačka nema konsenzus i da neće biti razmatrana, te da se razmatra ono što je moguće.

"I sad dođete u fazu uslovljavanja. To bi otprilike bilo kao kada bismo mi iz reda srpskog naroda rekli da na sljedećoj sjednici Savjeta ministara prva tačka dnevnog reda mora da bude zakon o Ustanom sudu gdje nema više sudija stranaca što je jedna od evropskih tekovina, i ukoliko toga nema, onda ne možemo da razmatramo nijednu drugu tačku dnevnog reda", pojasnio je on.

Amidžić smatra da to nije dobro jer, kako kaže, politika uslovljavanja nikad ne može da da rezultat.

Prema njegovim riječima, pitanja u vezi sa Reformskom agendom dokaz su da na evropskom putu može da se ide nekad sporije, nekad brže i sve zemlje imaju neku svoju putanju i nikada to nije pretjerano brzo, ali istovremeno treba zadržati pravo svakog naroda da zadrži ona pitanja koja su njihov nacionalni interes.

Amidžić je pozvao sve relevantne faktore da "otkoče" Savjet ministara i uputio apel onima koji donose odluke da ne blokiraju Savjet ministara, već da otvore dijalog i o pitanjima o kojima može da bude postignuta opšta saglasnost.

Savjet ministara nije na današnjoj sjednici usvojio predloženi dnevni red na kojem su bili prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, te nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.