Trideset godina poslije: Između mira, suvereniteta i evropskih integracija

Dejtonski mirovni sporazum je mnogo puta narušen pod uticajem stranog faktora. Došlo je do definisanja novih nadležnosti na nivou BiH koje nisu bile definisane u Ustavu. Poruka je to iz Štutgarta, sa tribine posvećene 30. godišnjici Dejtona. Čulo se i da proces evropskih integracija mora ostati usklađen sa ustavnim okvirom definisanim Dejtonskim sporazumom.

"Kada govorimo o Dejtonskom mirovnom sporazumu i onome za šta se Republika Srpska zalaže, a to jeste evropski put, to nije prepreka da bi Republika Srpska u ovom kapacitetu kakvom jeste bila i u sklopu BiH jednog dana članica EU, jer mislim da na kraju krajeva, dijalog, kompromis i poštovanje Ustava je neophodno da bi mi napredovali ka EU", rekao je Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Dejtonski sporazum je jedan od najznačajnijih sporazuma za noviju istoriju takozvane dejtonske BiH. Republika Srpska je prvi put međunarodno priznata zajedno sa svojim Ustavom od 28. februara 1992. godine i sa svojom strukturom kakva je tada postojala.

"Nažalost, bilo je i određenih problema u primjeni tog sporazuma, jer je određen dio ovlaštenja, naročito poslije bonskih ovlaštenja, prenesen na takozvane visoke predstavnike, koji su često mijenjali određena rješenja koja su predviđena samim Dejtonskim mirovnim sporazumom, prije svega s ciljem stvaranja unitarne BiH i na određen način razvlašćivanja entiteta", rekla je Vitomir Popović, profesor na Pravnom fakultetu UNIBL.

"Za 30 godina su vrlo mali učinci tog projekta koji se zove Dejtonski sporazum. Dakle, BiH je 30 godina nakon Dejtona i nakon rata još uvijek podijeljeno društvo, sa puno konflikata, bez vizije kakva će biti njena budućnost", rekao je Dragomir Vuković, sociolog i politički analitičar.

Da je od ključnog značaja da se principi Sporazuma dosljedno poštuju kako bi se očuvala stabilnost kao preduslov svakog napretka, poruka je i iz Predstavništva Srpske u Njemačkoj.

"Mislim da su mnoge stvari, mnoge ingerencije Republike Srpske oduzete, samim tim i Dejtonski mirovni sporazum je narušen", rekao je Mićo Ćetković, šef Predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj.

Mir, dijalog, ustavna dosljednost i poštovanje različitosti su ključni za stabilnost i uspješan evropski put BiH i Republike Srpske u godinama koje dolaze, saglasni su učesnici tribine u Štutgartu.