Košarac: Sraman i neprihvatljiv obračun Konakovića sa srpskim kadrom u MIP-u

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković odlučio je da Srbima u tom ministarstvu problematizuje obilježavanje vjerskih praznika u smislu osporavanja prava na nakndadu, rekao je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.
"Informisani smo o ovim pojavama u institucijama BiH. Nedopustivo je da se srpskom narodu uskraćuju ta prava", istakao je Košarac.
Košarac je to ocijenio kao sraman i neprihvatljiv obračun ministra Konakovića sa srpskim kadrom u MIP-u.
"Nakon verbalnih prijetnji, "bagera i gumica", ministar Konaković je odlučio da Srbima u MIP-u problematizuje obilježavanje vjerskih praznika u smislu osporavanja prava na naknadu", naveo je Košarac na Instagramu.
Prema njegovim riječima, Konaković dobro zna da BiH nema zakon o praznicima, te da se praznicima smatraju oni koji su utvrđeni zakonima Republike Srpske i FBiH prema mjestu prebivališta zaposlenog.
