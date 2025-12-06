Logo
Košarac: Plan rasta zbir želja dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Šmita

SRNA

06.12.2025

20:59

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je Plan rasta zbir želja i da je o tome besmisleno raspravljati dok se iz pravnog okvira ne povuku odluke lažnog Kristijana Šmita.

Košarac je naglasio da je BiH nakaradna i konfuzna zemlja, u kojoj djeluju razne političke /ne/prilike i pojave.

Osim dezorijentisanih politika dvije trojčice, Košarac je rekao da je na političkoj sceni izrazito antiustavno i antidejtonsko djelovanje lažnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, kao i Delegacija EU, koja pod krinkom "napretka na EU putu" pokušava da uslovljava ovu zemlju raznim "moranjima".

"U priči o tom famoznom EU putu, Reformskoj agendi i Planu rasta aktuelni su zakoni o sudu i VSTS BiH. To je pravna papazjanija, koja zahtjeva da se promptno iskristališe i uvede u ustavne okvire", rekao je Košarac.

Podsjetio je da Ustav kaže da Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, a da danas zakone predlažu ministar, grupa poslanika u toj istoj skupštini BiH, a niko ne garantuje da se okupator Šmit ponovo neće drznuti da nešto nametne.

"U ovoj suludoj zemlji nema garancije", istakao je Košarac na Instagramu.

Ako istinski žele da BiH napravi bilo kakav pomak, Košarac je rekao da je rješenje jednostavno, da se iz pravnog prometa moraju povući sve odluke nelegitimnog Šmita i one koje su ranije nametali visoki predstavnici.

Neophodno je, kaže, napraviti rekapitulaciju i uspostaviti poredak u skladu sa Ustavom, kojim je definisano da je Parlamentarna skupština BiH nadležna za usvajanje zakona.

"Plan rasta je tek zbir želja. Tu neće biti nikakvog pomaka dok se iz pravnog prometa ne povuku odluke lažnog visokog predstavnika. Do tada, besmisleno je raspravljati o Planu rasta", zaključio je Košarac.

