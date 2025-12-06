Vulić: Neprihvatljiva politika zastrašivanja i prijetnji danom D

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić poručila je da ne prihvata politiku zastrašivanja i prijetnji takozvanim "Danom D" i da bi odlazak Kristijana Šmita bio nužan korak ka stabilizaciji političkih prilika.

Vulićeva je ocijenila da je "Dan D" nastupio kada je pravosuđe dozvolilo da Kristijan Šmit preuzme ulogu zakonodavne vlasti, te je posebno naglasila nikad viđeni linč nad srpskim narodom, oduzimanjem mandata legitimno i demokratski izabranom predsjedniku.

Ona je istakla da je dolaskom Šmita ozbiljno narušen demokratski poredak u BiH, te da su institucijama i građanima uskraćena ustavom zagarantovana prava.

"Očekujem da se šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka adekvatno informiše o političkim procesima u BiH, jer su sve evropske zakone predlagali ministri iz SNSD-a i HDZ-a, a ne oni koje je Šmit postavio /trojka/", rekla je Vulićeva Srni.

Podsjetila je da je Parlamentarna skupština BiH dvodoma i da ne može funkcionisati dok god postoji pritisak.

"Ugnjetavanje nad jednim od konstitutivnih naroda je necivilizacijski čin. Na takvom pristupu ne može se graditi evropski put BiH", naglasila je Vulićeva.

Prema njenim riječima, Šmit je odlukama narušio Dejtonski sporazum i izazvao duboko nepovjerenje među narodima u BiH.

"Zbog svega navedenog, samo bi odlazak Šmita bio nužan korak ka stabilizaciji političkih prilika i vraćanju punog poštovanja dejtonskog uređenja. Šmit je politički pacov, štetočina sa nemjerljivim posljedicama. Došlo je vrijeme da ode iz BiH i on i sva zlodjela koja je napravio", zaključila je Vulićeva.