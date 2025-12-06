Za 35.000 penzionera stigla jednokratna pomoć od 100 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona ispunila je ranije najavljenu obavezu i uplatila ukupno 3.458.500 KM Federalnom fondu PIO, čime je osiguran novac za isplatu jednokratne pomoći od 100 KM za 34.525 penzionera ovog kantona.

Time je ZDK postao jedan od rijetkih kantona koji kontinuirano sprovodi mjere podrške najugroženijim građanima u uslovima stalnog rasta troškova života.

Cjelokupan iznos obezbijeđen je unutar postojećeg kantonalnog budžeta, bez zaduživanja i dodatnih finansijskih opterećenja.

Prema planu raspodjele, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice učestvovalo je sa 400.000 KM, dok je preostalih 3.058.500 KM izdvojilo Ministarstvo finansija ZDK, što jasno pokazuje da je prioritet kantonalne vlade socijalna stabilnost i podrška licima s najnižim primanjima.

Ko sve ostvaruje pravo na pomoć?

Pravo na jednokratnih 100 KM imaju dvije kategorije penzionera:

oni koji primaju minimalnu penziju,

korisnici srazmjerne penzije čiji ukupni mjesečni iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u FBiH.

Isplata će biti izvršena uz novembarsku penziju, a Federalni fond PIO već provodi tehničke i administrativne pripreme kako bi novac bio isplaćen bez kašnjenja i komplikacija.

Očekuje se da će cjelokupan proces proteći uredno, budući da je Fond već ranije uspješno realizovao slične isplate u saradnji s kantonalnim institucijama.

U trenutku kada se veliki broj penzionera suočava s povećanim troškovima hrane, lijekova i režija, ova finansijska injekcija predstavlja značajnu podršku.

Iako iznos od 100 KM ne može pokriti dugoročne potrebe, predstavlja vid priznanja najugroženijima i olakšava im bar dio mjesečnih obaveza.

I drugi kantoni uveli su slične oblike pomoći

Mjera Vlade ZDK dolazi nakon što su i neki drugi kantoni, poput Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog, ranije uveli slične oblike pomoći, dok pojedini kantoni, uključujući i Kanton Sarajevo, već duži period nisu izdvajali sredstva za ovu namjenu.

Zeničko-dobojski kanton tako ponovo potvrđuje da socijalna politika ostaje jedan od ključnih fokusa njegovog djelovanja.

Očekuje se da će isplata biti završena početkom decembra, a penzioneri već sada mogu računati na dodatnu finansijsku podršku u mjesecu koji je tradicionalno opterećen većim troškovima.