Najavljena neočekivana promjena vremena

Autor:

Stevan Lulić

06.12.2025

16:25

Најављена неочекивана промјена времена
Foto: ATV

U gotovo cijeloj BiH danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, ali meteorolozi najavljuju da će uskoro doći do neočekivane promjene.

Naredne sedmice, prema najavama, vrijeme će više ličiti na proljećno, nego na zimsko.

U područjima bez dužeg zadržavanja magle temperature će se na termometru penjati i blizu 20 stepeni.

Generalno naredne sedmice očekuje nas i više stabilnog vremena uz duže suve i djelimično sunčane intervale.

Po kotlinama i duž riječnih tokova uz dugotrajno zadržavanje magle i jedino u tim područjima ugođaj koliko-toliko približan zimskom.

Snijeg i prava zima na čekanju su do daljnjeg, kako kod nas tako i u većem dijelu Evrope, javlja "BHmeteo".

Prognoza za naredne dane

U nedjelju se očekuje oblačno sa slabom kišom u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Na planinama će padati slab snijeg. U Hercegovini nešto sunčanije. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 8, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na jugu do 14 stepeni.

U ponedjeljak prije podne razvedravanje u Hercegovini. U Bosni pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost najavljeno je za utorak. Po kotlinama i uz riječne tokove mogća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Vrijeme

Vremenska prognoza

