Detalji užasa: Sinovima proslavila rođendan, uzela ih u naručje i bacila se sa 10. sprata

Izvor:
Telegraf
06.12.2025
15:55
Komentari:0
Majka koja je jutros sa dvoje djece u naručju skočila sa 10. sprata zgrade u Madridu, juče je svojim sinovima proslavila njihov 3. rođendan.
Ljekari se sada bore za živote blizanaca koji su pronađeni jutros u teškom stanju u dvorištu zgrade, dok za njihovu majku (48) nije bilo spasa.
Tragedija se dogodila u ulici Rikardo Ortiz, koja se nalazi u naselju Ventas u prestonici, u okrugu Sijudad Lineal.
Prema navodima lokalnih medija, majka je oko 9 časova sa decom skočila sa 10. sprata, a hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali za majku ljekari ništa nisu mogli da učine.
Svijet
Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali
Mališani su, kao i majka, bili uredno odjeveni i obuveni kao da idu napolje. Šta je ženu navelo na ovaj stravičan čin i dalje nije poznato.
Prema navodima medija, jedan od blizanaca nalazi se u kritičnom stanju i u operacionoj sali je, dok je njegov brat u nešto boljem stanju, ali je takođe životno ugrožen.
Prema svjedočenjima komšija, majka M. G., bila je razvedena i patila je od depresije, piše Telegraf.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
05
17
58
17
56
17
42
Trenutno na programu