Detalji užasa: Sinovima proslavila rođendan, uzela ih u naručje i bacila se sa 10. sprata

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

15:55

Komentari:

0
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата
Foto: Printskrin/Jutjub

Majka koja je jutros sa dvoje djece u naručju skočila sa 10. sprata zgrade u Madridu, juče je svojim sinovima proslavila njihov 3. rođendan.

Ljekari se sada bore za živote blizanaca koji su pronađeni jutros u teškom stanju u dvorištu zgrade, dok za njihovu majku (48) nije bilo spasa.

Tragedija se dogodila u ulici Rikardo Ortiz, koja se nalazi u naselju Ventas u prestonici, u okrugu Sijudad Lineal.

Prema navodima lokalnih medija, majka je oko 9 časova sa decom skočila sa 10. sprata, a hitna pomoć je brzo stigla na lice mjesta, ali za majku ljekari ništa nisu mogli da učine.

Два дједа мраза

Svijet

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

Mališani su, kao i majka, bili uredno odjeveni i obuveni kao da idu napolje. Šta je ženu navelo na ovaj stravičan čin i dalje nije poznato.

Prema navodima medija, jedan od blizanaca nalazi se u kritičnom stanju i u operacionoj sali je, dok je njegov brat u nešto boljem stanju, ali je takođe životno ugrožen.

Prema svjedočenjima komšija, majka M. G., bila je razvedena i patila je od depresije, piše Telegraf.rs.

