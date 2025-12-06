Horor: Majka sa dvoje djece se bacila sa 10. sprata zgrade

Žena stara 48 godina preminula je danas u Madridu nakon što je pala iz stana na desetom spratu solitera sa svoje dvoje trogodišnje djece, koja su preživjela pad, ali su teško povrijeđena.

Španski dnevni list El Pais prenio je da osim žene sa dvoje male djece niko drugi nije bio u stanu.

Jedno povrijeđeno dete je zbrinuto u Univerzitetskoj bolnici "12. oktobar" , a drugo u Dečjoj bolnici Ninjo Hesus i u kritičnom su stanju, navodi španski dnevnik.

U 9 časova po lokalnom vremenu, bolničari i policajci ekipe stigli su u ulicu Rikardo Ortiz u okrugu Sijudad Lineal gdje se dogdila ova nesreća, ali nisu uspjeli da spasu život majke.

Izvori bliski istrazi isključili su mogućnost nasilja u porodici i ukazuju na samoubistvo žene.

Španska policija preuzela je istragu nakon intervencije opštinske policije Madrida i gradske vatrogasne službe.