Ljubavnica umalo stradala: Visila sa 10. sprata dok je bježala od supruge ljubavnika

06.12.2025

14:41

Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Kamere su zabilježile trenutak kada navodna ljubavnica, pokušavajući da se sakrije od žene svog ljubavnika, visi sa balkona na desetom spratu zgrade u Kini.

Komšije su sa užasom posmatrali ženu kako pokušava da se dovuče na bezbjednije mjesto.

Na snimku se vidi se muškarac bez majice kako razgovara sa ženom kroz prozor prije nego što nestane iz vida.

Drži telefon, a zatim počinje da se spušta na sprat ispod, penjući se niz odvodne cevi i prozorske daske.

Žena izgleda kao da se spušta niz vodovodnu cev do komšijinog prozora, kada ona kuca tražeći pomoć. Srećom, osoba unutra se otvara i pomaže ženi da se nađe na sigurnom.

Lokalni izvještaji tvrde da je nevjerni muž paničio kada se njegova žena rano vratila kući i izgurao ljubavnicu na balkon kako bi je spriječio da bude otkrivena.

Snimak se brzo proširio po kineskim društvenim platformama, privlačeći široku pažnju i izazivajući intenzivne spekulacije o događajima unutra.

Komentatori na internetu su rekli da je par ostao „socijalno mrtav“ nakon što je vidio više puta dijeljen, a mnogi su predvidjeli da će se suočiti sa znatnom neprijatnošću.

Drugi su upozorili da penjanje van nebodera predstavlja izuzetnu opasnost i da je lako moglo dovesti do tragedije, posebno imajući u vidu uske ivice i nedostatak zaštitnih barijera, piše The Sun.

