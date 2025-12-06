Državljanin BiH pijan divljao po Budvi

D.P. (66), državljanin BiH sa stalnim nastanjenjem u Budvi, osuđen je na kaznu zatvora od 40 dana zbog toga što je vozio sa 4,44 promila alkohola u organizmu.

Njemu je takođe zabranjeno da upravlja vozilom pola godine i izrečena su mu tri kaznena boda, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

"D.P. je suđeno 5. decembra 2025. godine u hitnom postupku jer je istog dana oko 16.25 sati na lokalnoj saobraćajnici u Budvi zatečen da upravlja vozilom u koncentraciji od 4.44 promila alkohola alkohola u organizmu", saopštio je predsjednik Suda za prekršaje u Budvi, Marko Đukanović, prenosi RTCG.

Sutkinja Katarina Vujačić Vuksanović mu je uz kaznu izrekla i zabranu upravljanja vozilima u trajanju od 6 mjeseci, kao i 3 kaznena boda, koje će izvršiti Uprava policije po pravosnažnosti rješenja, dodaje se.