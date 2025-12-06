Logo
Large banner

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

Izvor:

ATV

06.12.2025

15:40

Komentari:

0
Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду
Foto: ATV

Do sredine naredne godine trebalo bi da bude otvoren prvi dio auto-puta na pravcu iz Sarajeva i Banjaluke prema Beogradu. Riječ je o dionicama Kuzmin – Rača u Srbiji i Rača – Bijeljina u BiH, zajedno sa novim mostom.

Ovo je saopšteno je nakon sastanka predstavnika “Puteva Srbije” i “Autoputeva Republike Srpske”.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

Sastanak je održan povodom izgradnje prve dionice budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka, odnosno Beograd – Sarajevo, koji će spajati Kuzmin, Raču i Bijeljinu.

Kuzmin je mjesto u Srbiji gdje će se auto-put spajati na pravac Zagreb – Beograd.

Prema informacijama nakon sastanka, razmotrene su ključne aktivnosti i usaglašeni naredni koraci kako bi se radovi na zajedničkom projektu odvijali što efikasnije.

аца лукас

Banja Luka

Da li će biti otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci?

Kako je rečeno, dionica Rača – Bijeljina od izuzetnog je značaja jer predstavlja prvi segment velikog regionalnog projekta koji će povezati Srbiju i BiH, ali i biti dio budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo – Beograd.

Detalji dionice Rača – Bijeljina

Dionica Rača – Bijeljina nadovezuje se na most preko rijeke Save i dio je trase Kuzmin – Sremska Rača.

Ukupna dužina glavne trase iznosi 20 kilometara u punom profilu auto-puta, sa zaustavnom, voznom i preticajnom trakom.

Projekat uključuje:

  • oko 2 kilometra priključne saobraćajnice od magistralnog puta do auto-puta,
  • ukupno devet objekata na trasi,
  • petlju “Bijeljina sjever” sa naplatnom stanicom,
  • čeonu naplatnu stanicu na početku dionice,
  • bazu za održavanje i kontrolu saobraćaja,
  • odmorište.

Petlja “Brodac”, smještena oko 7 kilometara od novoizgrađenog mosta na Rači, biće jedna od ključnih tačaka na trasi.

Na ovom dijelu u narednom periodu biće dodatno intenzivirani radovi kako bi saobraćajnica mogla biti završena do sredine sljedeće godine – istog roka kada Srbija planira otvoriti i dionicu Kuzmin – Rača, piše "Biznis info".

Podijeli:

Tagovi:

Autoputevi RS

autoputevi Srpske

autoputevi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Ekonomija

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

19 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Naredna sedmica donosi blagostanje za ova 3 znaka

24 min

0
Откривен узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено

Hronika

Otkriven uzrok smrti muškarca čije je tijelo pronađeno

28 min

0
Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Fudbal

Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

32 min

0

Više iz rubrike

Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Društvo

Otvaranje bolovanja po novim pravilima: Evo kako će se obračunavati naknade zarade

1 h

1
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Društvo

Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

2 h

0
Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Društvo

Građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca

3 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 24 bebe

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner