Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

Izvor:
ATV
06.12.2025
15:40
Do sredine naredne godine trebalo bi da bude otvoren prvi dio auto-puta na pravcu iz Sarajeva i Banjaluke prema Beogradu. Riječ je o dionicama Kuzmin – Rača u Srbiji i Rača – Bijeljina u BiH, zajedno sa novim mostom.
Ovo je saopšteno je nakon sastanka predstavnika “Puteva Srbije” i “Autoputeva Republike Srpske”.
Sastanak je održan povodom izgradnje prve dionice budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka, odnosno Beograd – Sarajevo, koji će spajati Kuzmin, Raču i Bijeljinu.
Kuzmin je mjesto u Srbiji gdje će se auto-put spajati na pravac Zagreb – Beograd.
Prema informacijama nakon sastanka, razmotrene su ključne aktivnosti i usaglašeni naredni koraci kako bi se radovi na zajedničkom projektu odvijali što efikasnije.
Kako je rečeno, dionica Rača – Bijeljina od izuzetnog je značaja jer predstavlja prvi segment velikog regionalnog projekta koji će povezati Srbiju i BiH, ali i biti dio budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo – Beograd.
Dionica Rača – Bijeljina nadovezuje se na most preko rijeke Save i dio je trase Kuzmin – Sremska Rača.
Ukupna dužina glavne trase iznosi 20 kilometara u punom profilu auto-puta, sa zaustavnom, voznom i preticajnom trakom.
Petlja “Brodac”, smještena oko 7 kilometara od novoizgrađenog mosta na Rači, biće jedna od ključnih tačaka na trasi.
Na ovom dijelu u narednom periodu biće dodatno intenzivirani radovi kako bi saobraćajnica mogla biti završena do sredine sljedeće godine – istog roka kada Srbija planira otvoriti i dionicu Kuzmin – Rača, piše "Biznis info".
