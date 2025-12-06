Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

Do sredine naredne godine trebalo bi da bude otvoren prvi dio auto-puta na pravcu iz Sarajeva i Banjaluke prema Beogradu. Riječ je o dionicama Kuzmin – Rača u Srbiji i Rača – Bijeljina u BiH, zajedno sa novim mostom.

Ovo je saopšteno je nakon sastanka predstavnika “Puteva Srbije” i “Autoputeva Republike Srpske”.

Sastanak je održan povodom izgradnje prve dionice budućeg auto-puta Beograd – Banjaluka, odnosno Beograd – Sarajevo, koji će spajati Kuzmin, Raču i Bijeljinu.

Kuzmin je mjesto u Srbiji gdje će se auto-put spajati na pravac Zagreb – Beograd.

Prema informacijama nakon sastanka, razmotrene su ključne aktivnosti i usaglašeni naredni koraci kako bi se radovi na zajedničkom projektu odvijali što efikasnije.

Kako je rečeno, dionica Rača – Bijeljina od izuzetnog je značaja jer predstavlja prvi segment velikog regionalnog projekta koji će povezati Srbiju i BiH, ali i biti dio budućeg auto-puta Beograd – Sarajevo – Beograd.

Detalji dionice Rača – Bijeljina

Dionica Rača – Bijeljina nadovezuje se na most preko rijeke Save i dio je trase Kuzmin – Sremska Rača.

Ukupna dužina glavne trase iznosi 20 kilometara u punom profilu auto-puta, sa zaustavnom, voznom i preticajnom trakom.

Projekat uključuje:

oko 2 kilometra priključne saobraćajnice od magistralnog puta do auto-puta,

ukupno devet objekata na trasi,

petlju “Bijeljina sjever” sa naplatnom stanicom,

čeonu naplatnu stanicu na početku dionice,

bazu za održavanje i kontrolu saobraćaja,

odmorište.

Petlja “Brodac”, smještena oko 7 kilometara od novoizgrađenog mosta na Rači, biće jedna od ključnih tačaka na trasi.

Na ovom dijelu u narednom periodu biće dodatno intenzivirani radovi kako bi saobraćajnica mogla biti završena do sredine sljedeće godine – istog roka kada Srbija planira otvoriti i dionicu Kuzmin – Rača, piše "Biznis info".