Otkriven uzrok smrti muškarca čije je tijelo pronađeno

Muškarac čije je tijelo danas pronađeno na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža preminuo je prirodnom smrću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.
Iz MUP-a je ranije saopšteno da je oko 12.40 časova prijavljeno da se tijelo muškarca nalazi na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža.
Tijelo su iz vode izvukli vatrogasci.
