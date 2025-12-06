Logo
Large banner

Otkriven uzrok smrti muškarca čije je tijelo pronađeno

Izvor:

SRNA

06.12.2025

15:21

Komentari:

0
Откривен узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено
Foto: Pexels

Muškarac čije je tijelo danas pronađeno na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža preminuo je prirodnom smrću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.

Iz MUP-a je ranije saopšteno da je oko 12.40 časova prijavljeno da se tijelo muškarca nalazi na izvoru sumporne vode na području opštine Ilidža.

Tijelo su iz vode izvukli vatrogasci.

Podijeli:

Tagovi:

tijelo

Ilidža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Fudbal

Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

33 min

0
Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

Svijet

Horor: Majka sa dvoje djece se bacila sa 10. sprata zgrade

33 min

0
Држављанин БиХ пијан дивљао по Будви

Region

Državljanin BiH pijan divljao po Budvi

36 min

0
Тихи узрочник алергија: Никл се крије у омиљеном накиту и храни коју једете

Zdravlje

Tihi uzročnik alergija: Nikl se krije u omiljenom nakitu i hrani koju jedete

41 min

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Na izvoru sumporne vode pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Покушао да подмити полицију, па ухапшен

Hronika

Pokušao da podmiti policiju, pa uhapšen

2 h

0
Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Hronika

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Žena zadobila teške povrede: ''Poršeom'' je udario policajac

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner