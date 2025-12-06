Kovačević: Opozicija želi sve osim stabilne Srpske

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević poručio je povodom zahtjeva SDS-a za otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice da su ovakvi zahtjevi pokrenuti isključivo kako bi Republika Srpska bila destabilizovana i kako bi se nastavili napadi na institucije Republike Srpske.

"Oni koji su željeli da Republika Srpska ide mimo svoje volje i volje svog naroda na prijevremene izbore, to su isključivo Kristijan Šmit, Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske. Željeli su, prije svega, da se to radi kako bi Republika Srpska bila destabilizovana i kako bi to bio napad na institucije Republike Srpske", naveo je Kovačević za RTRS.

Dodaje da oni koji žele destabilizaciju Republike Srpske ne žele da se Republika Srpska stabilizuje, nego će uraditi sve, pa i ovo što trenutno rade, kako bi se ta destabilizacija nastavila i kako bi Republika Srpska bila slaba.

"Narod Republike Srpske koji nije izašao na ove izbore je poručio da te izbore ne želi i poručio da ne želi takvim izborima da daje legitimitet. A narod koji je izašao i donio odluku da je Siniša Karan pobijedio i da je Siniša Karan novi predsjednik Republike Srpske, definitivno želi stabilizaciju prilika u Republici Srpskoj i institucionalni red u Republici Srpskoj", naglasio je Kovačević.

Dodaje da opozicija zajedno sa Kristijanom Šmitom želi sve osim stabilne Srpske.

"Oni iz opozicije, zajedno sa svojim mentorom Šmitom i svojim pomagačima iz Sarajeva, žele sve osim stabilne Republike Srpske. Oni žele Republiku Srpsku koja je slaba i koja je podložna svim vrstama udara i ugrožavanja stabilnosti i bezbjednosti", kaže Kovačević.

Poručuje da su sva brojanja koja su obavljena u CIK-u bila želja opozicije iz Republike Srpske, te da su ta brojanja pokazala da ne postoje nikakva značajna odstupanja po pitanju rezultata.

Košarka Luka Dončić objavio prvu sliku kćerke

"Moram da kažem da su sva brojanja koja su obavljena u CIK-u, a to je bila želja opozicije iz Republike Srpske da nam poruče kako mi ne znamo da brojimo, nego će nam oni iz Sarajeva brojati šta je to volja našeg naroda, ipak pokazala da ne postoje nikakva značajna odstupanja koja bi na bilo koji način dovela u pitanje izborni rezultat, a to je pobjeda Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske", jasan je Kovačević.

Podsjeća da su u Doboju glasove brojali na 23 biračka mjesta.

"U Doboju su brojali 23 biračka mjesta i na 20 biračkih mjesta ne postoje skoro nikakva odstupanja, a na tri biračka mjesta postoje odstupanja koja su u domenu statističke greške. To jasno pokazuje da integritet izbora ni na koji način nije ugrožen, ali vidimo da se oni iz opozicije, zajedno sa Sarajevom i Šmitom, ne mire s tim, nego traže da se dalje Republika Srpska destabilizuje, sve dok se ne okrene suština, a to je da ih narod Republike Srpske ne želi", poručio je Kovačević.

Naglašava da je narod jasno odredio šta je volja naroda Republike Srpske.

"Narod je izabrao na redovnim izborima – Milorada Dodika i sada Sinišu Karana, i one stranke koje predstavljaju vladajuću većinu u Republici Srpskoj. To su snage koje će očuvati stabilnost Republike Srpske i voditi Republiku Srpsku sigurno u bolje dane, i na tome ozbiljno radimo", jasan je Kovačević.

Poručuje da u tom smislu raduje ono što vlast radi zajedno sa svim predstavnicima svih aspekata društva u Republici Srpskoj.

"Samo ono što je dogovoreno u protekloj sedmici – da će biti povećan borački dodatak za sve naše borce, da će biti povećani iznosi za invalidnine, da će biti zaposlena sva djeca iz porodica poginulih boraca, da će biti povećane plate prosvjetnim radnicima, radnicima u kulturi, povećane plate radnicima u upravi Republike Srpske, a ranije je rečeno da se ide sa povećanjem penzija od januara, i biće minimalno još jedno povećanje penzija u narednoj godini", najavio je Kovačević.

Svijet Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

Poručuje da će čuvati Republiku Srpsku i brinuti o njoj.

"Mi ćemo čuvati Republiku Srpsku i brinuti o njoj i daćemo sve od sebe da životni standard svakog čovjeka u Republici Srpskoj bude bolji. Oni će to sve da ruše, ali uzaludan im je posao – pobijediće Republika Srpska", zaključio je Kovačević.

Podsjećamo, SDS je zatražio od Centralne izborne komisije BiH otvaranje izbornog materijala sa određenih biračkih mjesta u četiri lokalne zajednice i da izvrši grafološka vještačenja. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da SDS, nakon toga, traži da budu donesene odluke o ponavljanju izbora u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima.