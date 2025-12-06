Logo
Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

Извор:

СРНА

06.12.2025

15:35

Фото: Tanjug/AP

Велика делегација из Мађарске посјетиће наредних дана Москву како би разговарала о економским питањима и стратегијама сарадње након укидања санкција, најавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Огромна пословна делегација путује у Москву наредних дана како би разговарала искључиво о економским питањима", рекао је Орбан.

Економија

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Орбан је рекао да Мађарска преговара са Русијом о томе како ће бити структурирана економска сарадња између двије земље "након што се заврши цијели систем санкција, јер не може заувијек остати овако", преноси телевизија М1.

Виктор Орбан

