Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

Велика делегација из Мађарске посјетиће наредних дана Москву како би разговарала о економским питањима и стратегијама сарадње након укидања санкција, најавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Огромна пословна делегација путује у Москву наредних дана како би разговарала искључиво о економским питањима", рекао је Орбан.
Орбан је рекао да Мађарска преговара са Русијом о томе како ће бити структурирана економска сарадња између двије земље "након што се заврши цијели систем санкција, јер не може заувијек остати овако", преноси телевизија М1.
