Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

Извор:

Танјуг

06.12.2025

15:17

Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде
Фото: Pixabay

Жена стара 48 година преминула је данас у Мадриду након што је пала из стана на десетом спрату солитера са своје двоје трогодишње дјеце, која су преживјела пад, али су тешко повријеђена.

Шпански дневни лист Ел Паис пренио је да осим жене са двоје мале дјеце нико други није био у стану.

Једно повријеђено дете је збринуто у Универзитетској болници "12. октобар" , а друго у Дечјој болници Нињо Хесус и у критичном су стању, наводи шпански дневник.

У 9 часова по локалном времену, болничари и полицајци екипе стигли су у улицу Рикардо Ортиз у округу Сијудад Линеал гдје се догдила ова несрећа, али нису успјели да спасу живот мајке.

Извори блиски истрази искључили су могућност насиља у породици и указују на самоубиство жене.

Шпанска полиција преузела је истрагу након интервенције општинске полиције Мадрида и градске ватрогасне службе.

