Хорор: Мајка са двоје дјеце се бацила са 10. спрата зграде

Жена стара 48 година преминула је данас у Мадриду након што је пала из стана на десетом спрату солитера са своје двоје трогодишње дјеце, која су преживјела пад, али су тешко повријеђена.
Шпански дневни лист Ел Паис пренио је да осим жене са двоје мале дјеце нико други није био у стану.
Једно повријеђено дете је збринуто у Универзитетској болници "12. октобар" , а друго у Дечјој болници Нињо Хесус и у критичном су стању, наводи шпански дневник.
У 9 часова по локалном времену, болничари и полицајци екипе стигли су у улицу Рикардо Ортиз у округу Сијудад Линеал гдје се догдила ова несрећа, али нису успјели да спасу живот мајке.
Извори блиски истрази искључили су могућност насиља у породици и указују на самоубиство жене.
Шпанска полиција преузела је истрагу након интервенције општинске полиције Мадрида и градске ватрогасне службе.
