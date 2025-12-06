Srpska bogatija za 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 d‌jevojčica i d‌ječaka.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Gradišci, po četiri u Prijedoru i Doboju, dvije u Zvorniku, a po jedna u Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

U Banjaluci su rođene tri d‌jevojčice i tri d‌ječaka, u Gradišci tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Prijedoru četiri d‌ječaka, u Doboju tri d‌jevojčice i d‌ječak, u Zvorniku d‌jevojčica i d‌ječak, u Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna d‌jevojčica, a u Trebinju d‌ječak .

Poroda nije bilo u Bijeljini i Foči.