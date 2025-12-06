Logo
Large banner

Srpska bogatija za 24 bebe

06.12.2025

08:28

Komentari:

0
Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, po 12 d‌jevojčica i d‌ječaka.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Gradišci, po četiri u Prijedoru i Doboju, dvije u Zvorniku, a po jedna u Trebinju, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

Мраз зима

Društvo

Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

U Banjaluci su rođene tri d‌jevojčice i tri d‌ječaka, u Gradišci tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Prijedoru četiri d‌ječaka, u Doboju tri d‌jevojčice i d‌ječak, u Zvorniku d‌jevojčica i d‌ječak, u Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedna d‌jevojčica, a u Trebinju d‌ječak .

Poroda nije bilo u Bijeljini i Foči.

Podijeli:

Tagovi:

bebe

porodilište

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мраз зима минус лист

Društvo

Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

38 min

0
Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Danas je Sveti Aleksandar Nevski: Vjernici poštuju ove običaje koji čuvaju dom i porodicu

42 min

0
АМС упозорава возаче: Опрез

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez

47 min

0
Како проведете сутрашњи празник, таква ће вам бити и цела наредна година

Društvo

Kako provedete sutrašnji praznik, takva će vam biti i cela naredna godina

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

00

Kovačević: Komisije se popunjavaju na prijedlog klubova, a ne delegata

08

53

Pročitajte šta nam zvijezde poručuju danas

08

49

Egić: Srpska brine o onima koji su je stvarali

08

44

Zemljotres u Srbiji

08

41

Hitno se oglasila IAEA: Oštećeni štit više ne blokira radijaciju iz Černobilja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner