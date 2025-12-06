Logo
Džejla Ramović nakon privođenja otkazala nastup

Izvor:

Kurir

06.12.2025

09:26

Пјевачица Џејла Рамовић
Foto: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica i nekadašnja pobjednica Zvezda Granda Džejla Ramović nedavno je privedena u Sjevernoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Džejla je nakon nemilog događaja otkazala nastup, a tim povodom se oglasila na Instagram profilu i otkrila detalje.

- Dragi moji, večeras je trebalo da nastupim u Skoplju i iskreno sam se radovala našem druženju. Nažalost, uprkos velikim naporima organizatora da kao i svaki prethodni put na vrijeme obezbijede sve papire kako bismo moj bend i ja nesmetano radili svoj posao, to se ovoga puta nije dogodilo. Želim da naglasim da mi je bezbjednost publike, mog tima i mene na prvom mjestu, pa kako bismo izbjegli bilo kakve neprijatnosti odlučili smo da nastup odložimo sve dok se administrativne stvari ne riješe. Hvala na razumijevanju, strpljenju i podršci. Spremna sam i jedva čekam da se vidimo čim budu stvoreni svi uslovi za lijep i bezbrižan koncert kakav sam oduvijek imala u Makedoniji. Grlim vas jako - napisala je pjevačica na svom Instagram profilu.

Oglašavanje pjevačice nakon privođenja

Džejla se nakon haosa i susreta sa policijom javno oglasila i priznala da li je bilo prekršaja od strane nje i njenog tima.

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju.

Organizator nas je uvjerio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo.

Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna.

Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživjeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene!

Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vraćam - rekla je pjevačica.

Tag:

