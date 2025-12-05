Logo
Komšije Milice Todorović: Dobro je što se otarasila tog ''kriminalca''

Izvor:

Telegraf

05.12.2025

13:17

Комшије Милице Тодоровић: Добро је што се отарасила тог ''криминалца''
Foto: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Milica Todorović uskoro će postati majka. Pjevačica je uveliko obavila sređivanje sobe i pripremila prve stvari za sina.

Komšije koje je gotovo svakodnevno sreću bile su više nego raspoložene da govore o njoj. Kako kažu, drago im je što više nije sa "lošim momkom".

“Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške”, kaže čika Miloje.

Милица Тодоровић

Scena

"Planira da odgaja bebu sama": Milica Todorović prelomila

Djevojka koja radi u obližnjem butiku ističe da je pjevačica aktivna trudnica.

“U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Vjerovatno su joj prvi mjeseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmijana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno”.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović zapjevala na slavlju u poodmakloj trudnoći

"Aktivna je trudnica"

Komšije kažu da Milicu viđaju u kafiću na kafi sa kumom Stevanom Anđelkovićem, a često svrati i u restoran Saše Kovačevića.

“Lepo izgleda Micojka, mi je svi ovde volimo kao da je naša. Sada je već pred porođajem, ali je aktivna. Viđamo je tu u kafiću na kafi sa Stevom, bude joj tu i mama i neke prijateljice. Ode i kod Saleta u restoran, prija joj trudnoća. Viđala sam je sa tim nekim tipom, ali zaista ne znam da li to njen partner, nisu se ljubili”, kaže kroz osmijeh Maja koja živi u ulazu pored i dodaje:

“Od svih poznatih koji žive ovdje ona i Nole su mi omiljeni jer su potpuno prirodni i nikada im ništa nije mrsko ako ih zaustavite da se slikaju ili ih pitate nešto”, priča komšinica.

(Telegraf)

Milica Todorović

