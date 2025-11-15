Kaća Živković otkrila detalje iz stana u kom je živjela sa pjevačicom: "Prijavila pokušaj ubistva"

Pjevačica Katarina Živković trenutno je u centru skandala zbog javne svađe sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, a jednom prilikom je otkrila da je nju i pjevačicu Milicu Todorović komšinica prijavila za ubistvo.

Gostujući emisiji “Amidži šou”, Katarina Živković i Milica Todorović prisjetile su se anegdote kada ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

Dok su se takmičile u “Zvezdama Granda” živjele su u istom stanu, te su se prisjetile zanimljive situacije sa komšinicom i policijom.

“Prijavila nas za pokušaj ubistva”

Njima je jednog dana policija pozvonila na vrata jer ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

– Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva – ispričala je Milica svojevremeno u emisiji „Ami Dži Šou“.

Scena Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Kija progovorila o mužu Katarine Živković

Sukob između bivših prijateljica, Kije Kockar i Katarine Živković je nastao zbog Dijane Hrkalović.

Upravo tada je i otkriven identitet muža Katarine Živković kog je dugo krila od javnosti, a sa kojim je dobila sina.

– Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete vid‌jeti na Guglu, rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

Scena Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Google, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što čitav grad zna – završila je Kija Kockar za Blic obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.