Logo
Large banner

Kaća Živković otkrila detalje iz stana u kom je živjela sa pjevačicom: "Prijavila pokušaj ubistva"

15.11.2025

17:11

Komentari:

0
Каћа Живковић открила детаље из стана у ком је живјела са пјевачицом: "Пријавила покушај убиства"

Pjevačica Katarina Živković trenutno je u centru skandala zbog javne svađe sa bivšom prijateljicom Kijom Kockar, a jednom prilikom je otkrila da je nju i pjevačicu Milicu Todorović komšinica prijavila za ubistvo.

Gostujući emisiji “Amidži šou”, Katarina Živković i Milica Todorović prisjetile su se anegdote kada ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

Dok su se takmičile u “Zvezdama Granda” živjele su u istom stanu, te su se prisjetile zanimljive situacije sa komšinicom i policijom.

“Prijavila nas za pokušaj ubistva”

Njima je jednog dana policija pozvonila na vrata jer ih je komšinica prijavila za pokušaj ubistva.

– Ribale smo terasu onom kiselinom, a to je padalo kod komšinice. Kaća riba sa rukavicama, i zvoni nam policija na vrata i kaže da je komšinica prijavila pokušaj ubistva – ispričala je Milica svojevremeno u emisiji „Ami Dži Šou“.

Небојша Стојковић Стојке

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Kija progovorila o mužu Katarine Živković

Sukob između bivših prijateljica, Kije Kockar i Katarine Živković je nastao zbog Dijane Hrkalović.

Upravo tada je i otkriven identitet muža Katarine Živković kog je dugo krila od javnosti, a sa kojim je dobila sina.

– Vrlo su teške riječi da mene uplićeš i da mi stavljaš naslov kako se družim sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo (Dijanom Hrkalović, prim. nov), kada je tvoj partner Nebojša Stojković Stojke, a sve o njemu možete vid‌jeti na Guglu, rekla je Kija i dodala da smatra da je zapravo ona ta koja je bila u opasnosti.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Scena

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

Ja sam ta koja je, prema svemu što se može pročitati na Google, zapravo bila u direktnoj ili indirektnoj opasnosti kad god sam bila u blizini te tvoje porodične kuće, tvog partnera i same tebe, jer si ti njegova dugogodišnja partnerka, što čitav grad zna – završila je Kija Kockar za Blic obraćajući se svojoj bivšoj prijateljici.

Podijeli:

Tagovi:

Katarina Živković

Milica Todorović

Kristina Kija Kockar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Blokiraćemo odluke Brisela koje eskaliraju sukob

3 h

0
Стиже захлађење и снијег, температура ће пасти за 15 степени!

Društvo

Stiže zahlađenje i snijeg, temperatura će pasti za 15 stepeni!

3 h

0
То могу само Срби: Транжирали животињу испред зграде, пљуште коментари

Srbija

To mogu samo Srbi: Tranžirali životinju ispred zgrade, pljušte komentari

3 h

0
Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Zanimljivosti

Pobjeglo prase u Banjaluci, šetači šokirani

3 h

0

Više iz rubrike

Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Scena

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

6 h

0
Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Scena

Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

7 h

0
Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Scena

Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, objavljen snimak

10 h

0
Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Scena

Oglasila se Mirka: Evo šta sada radi

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

01

Incident u Zenici pred meč BiH i Rumunije, intervenisala policija

19

44

Prvi potez novog trenera Partizana – stiže "novo" lice

19

35

Kako će funkcionisati fond za dječiju štednju?

19

30

Medicinski fakultet svečanom akademijom obilježio 47 godina rada

19

23

Iz ERS poruka - Stabilni smo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner