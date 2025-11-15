To mogu samo Srbi: Tranžirali životinju ispred zgrade, pljušte komentari

15.11.2025
16:39
Komentari:0
Neviđena scena pojavila se na društvenim mrežama. Na snimku iz Niša, usred urbanog dijela grada, grupa muškaraca bez ikakvog ustručavanja obrađivala je životinju, sličnu teletu, ili svinji nakon klanja. "Radnja" se dešava na gelenderu, tik pored stambene zgrade.
Na snimku, koji je objavljen na platformi X, vidi se muškarac kako tranžira životinju, dok još dvojica stoje sa strane i posmatraju čitav proces, kao da je riječ o sasvim uobičajenoj sceni.
Ono što je dodatno iznenadilo gledaoce jeste lokacija: odmah uz prometnu saobraćajnicu kojom u tom trenutku prolazi i autobus gradskog prevoza.
U Nišu lagano ispred zgrade uređuju svinju— Sokrat (@antickifilozof) November 14, 2025
Srbi nebski narod, definitivno pic.twitter.com/xSXL8pZliL
Većina ovakvu scenu nisu vidjeli u centru grada, pa je uslijedila lavina komentara: "Dakle, kakav nebeski narod, pećinski narod, bolje reći. Na više nivoa", navodi bijesni korisnik mreže.
Zanimljivosti
Pobjeglo prase u Banjaluci, šetači šokirani
Većina, ipak, "toleriše" mesarske radove.
"Normalno, dvojica penzionera stoje i nadgledaju radove! Nadzorni odbor..."
