Muškarac (47) počinio samoubistvo, polio se benzinom i zapalio

14.11.2025

15:42

Muškarac P.P. (47) počinio je samoubistvo sinoć oko 22 časa u Apatinu, na livadici kod vodotornja.

Nesrećni čovjek se polio benzinom iz kantice koju je donio sa sobom i zapalio se.

Ekipa hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mjesta, mogla je, nažalost, samo da konstatuje njegovu smrt.

Policija je obavila uviđaj, a tijelo tragično stradalog Apatinca je poslato na obdukciju, prenosi Republika.

