Sistem e-bolovanja kreće od januara

Telegraf

14.11.2025

10:44

Od 1. januara Srbija pravi još jedan korak u digitalizaciji javne uprave - stiže e-bolovanje. Riječ je o sistemu koji će građanima olakšati ostvarivanje prava na bolovanje, jer zaposleni više neće biti u obavezi da poslodavcu donose papirna uvjerenja i doznake, već će se svi podaci i dokumenti razmjenjivati automatski, u elektronskom obliku.

Od početka sljedeće godine - otvaranje i zatvaranje bolovanja prelazi u digitalnu eru. Novi sistem e-bolovanje povezuje izabrane ljekare, poslodavce i RFZO u jedinstvenu elektronsku mrežu, čime se ukida potreba za doznakama u papirnom obliku.

Da bi sistem funkcionisao, potrebno je digitalizovati milione zdravstvenih kartona. Plan je da u naredne dvije godine podaci iz svih 360 zdravstvenih informacionih sistema pređu na čuvanje u Državni data centar. Poseban izazov je zaštita povjerljivih zdravstvenih podataka.

- To će definitivno biti najveći informacioni sistem u zemlji koji će raditi zahvaljujući dosadašnjim kapacitetima koji smo podigli, posebno zahvlajujući Državnom data centru u Kragujevcu. Poseban zadatak je zaštita podataka o ličnosti gdje smo obezbijedili da sve ono što se tiče same dijagnoze, tim podacima mogu da pristupe isključivo izabrani ljekari - objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Vlada je prošle nedjelje usvojila prijedlog Zakona o korišćenju e-bolovanja, i on će se sa paketom budžetskih zakona naći pred poslanicima.

Preduzetnici koji zapošljavaju radnike imaće rok do 1. januara 2027. da se uključe u sistem.

