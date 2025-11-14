Logo
Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

Izvor:

Kurir

14.11.2025

08:19

Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку
Foto: Unsplash

Prošlo je više od godinu i po dana od nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša, a misterija njegovog nestanka i dalje traje.

Misterija nestanka i dalje zbunjuje njegovu porodicu, prijatelje i istražne organe. Istraga i dalje traje, ali novih detalja nema. Majka Marica Đorđević i dalje ne gubi nadu da će saznati istinu o nestanku njenog sina.

Neutješna majka Milana Đorđevića nedavno je govorila i za Kurir televiziju. Kako je tada rekla, pred sam nestanak Milan se povjerio bratu i kumu da ima neki problem.

јесен природа 22092025

Društvo

Danas toplo i sunčano, temperatura do 21 stepen

"Bratu i kumu je rekao da ima neki problem, a da će im reći tek kada ga reši, a šta je taj problem, to što je pobegao? Tada je po izlasku iz kuće bio na parkingu kako bi ušao u automobil kada je poveo dva žustra razgovora. Ja sam to prijavila, a rekli su mi da je to bio razgovor sa šeficom. Međutim, ko tako razgovara sa šeficom", rekla je neutješna majka Milana Đorđevića pred kamerama Kurir televizije, prenosi ovaj portal.

Automobil je pronađen ispred Planinarskog doma nadomak Suve planine, a u vozilu su bili svi lični predmeti. Policija, helikopteri, psi – svi su tražili njegov trag, ali dosad nije pronađen.

"Nestali farmaceut je to planirao dugo" — dva moguća scenarija

Bratislav Timotijević, nekadašnji inspektor, rekao je da postoje dvije varijante u ovom slučaju:

“Ona u koju i dalje verujem jeste da je on i dalje negde živ ili sakriven. Dešavalo se da u slučajnim racijama, godinu ili dve od nestanka, pronađemo tu osobu. Dešavalo se čak da ne žele da se jave svojima, pa ih zateknemo sa totalno novom porodicom i životom. Verujem u to, ali ne smemo da isključimo priču o otmici ili ubistvu. Deluje da je ipak Milan u nekoj dubokoj ilegali i čeka da prestanu svi razlozi zbog kojih je morao da se udalji, pa će se eventualno javiti”.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su se bavili temom nestanka ljudi bili su Mladen Radulović, novinar, Maja Jovanović, predsjednica Nacionalne asocijacije za podršku, i Braca Zdravković, privatni detektiv.

Da li je moguće nestati bez traga?

Prema riječima Maje Jovanović, ovaj nestanak je, kako kaže, željen, budući da su mu dokumenta ostala u kolima.

“Moguće je otići i ne ostaviti trag. Osoba koja ciljano ostavi svoja dokumenta, sasvim sigurno nije oteta; deluje da je na takav način odlučio da kaže "ja sam svesno nestao" i mislim da je ovo željeni nestanak. Ovo je lična odluka. Ne bih se bazirala na prinudu, ucenu ili to da je otet. Setite se izvesne Biljane koja je svoja lična dokumenta ostavila na trafici i nestala, i do danas ne znamo gde je ona. To nije odlučeno u trenutku, to je dugo planiran cilj”, rekla je Maja Jovanović.

"Milan je svjesno ostavio trag"

Braca Zdravković podvlači da je Milan Đorđević svjesno ostavio tragove koji bi mogli biti ključni za rješavanje misterije njegovog nestanka:

“On je svesno ostavio trag. Lična dokumenta su i te kako jasan trag i poruka. Poruka je da se zna da je on hteo da pobegne od sebe, identiteta. On je zrela i školovana osoba, otišao je u planinu i nije nemoguća misija nestati na Suvoj planini, to je jedna od najsurovijih planina Srbije. Puna je jama, kao da ste u Dinaridima, dakle puna je uvala, pećina i veoma je opasna za kretanje ako ne poznajete tu planinu. Puna je i divljih zveri, pogotovo vukova, pa čovek može da nestane i da se nikada ne pronađe. Tamo postoje jame po par stotina metara duboke, možda je i tamo upao”, kaže Zdravković.

Koza koze

Ekonomija

Dvije koze promijenile život porodici Jovanov

Sve dok se osoba vodi kao nestala, za njom se traga, kaže Mladen Radulović i dodaje da se osoba tek poslije 10 godina od nestanka zakonski može proglasiti mrtvom.

