Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Bićete puni energije, ali vas nečija neorganizovanost može usporiti. Zauzeti mogu ući u raspravu o starim temama, a slobodni privlače osobu s kojom dijele slična razmišljanja. Višak adrenalina usmjerite na kretanje.

Bik

Usmjereni ste na ciljeve i dobro napredujete ako izbjegnete rasprave. Zauzeti mogu razgovorom doći do pomirenja, a slobodni otkrivaju da se neko već duže trudi oko njih. Moguća je napetost u vratu i ramenima.

Blizanci

Imate dobre ideje, ali ih jasnije izrazite da ne dođe do zabune. Zauzeti osjećaju potrebu za mirom, a slobodni mogu dobiti poruku od osobe koju nisu očekivali. Odmorite um promjenom okruženja.

Rak

Vrijeme je za iskren razgovor u timu bez prebacivanja. Zauzeti osjećaju dublju bliskost s partnerom, a slobodne privlači osoba smirene i tople prirode. Čuvajte stomak i jedite lagano.

Lav

Promjene u planu traže prilagodljivost i strpljenje. Zauzeti žele iznenaditi partnera nečim lijepim, a slobodni lako privlače pažnju harizmom. Dobar je dan za fizičku aktivnost.

Djevica

Iako sve ide sporije, pažnja na detalje donosi prednost. Zauzeti treba da izbjegavaju kritike, a slobodni mogu upasti u spontan flert. Moguća je nervoza, pokušajte da se opustite.

Vaga

Nejasna situacija traži strpljenje i odlaganje odluka. Zauzeti nastoje pronaći ravnotežu u komunikaciji, a slobodni su iznenađeni pažnjom osobe iz okruženja. Nedostaje vam sna i odmora.

Škorpija

Intuitivno prepoznajete ko vam je saveznik i koristite to mudro. Zauzeti osjećaju duboku povezanost i potrebu za iskrenošću, a slobodni mogu doživjeti neobično poznanstvo koje budi jake emocije. Prijaće vam mir i opuštanje.

Strijelac

Moguće su zabune u komunikaciji, pa odložite veće razgovore. Zauzeti treba da paze šta govore, a slobodni lako privlače pažnju ali neka ne otkrivaju sve odmah. Odmorite i spavajte duže.

Jarac

Strpljenje vam donosi rješenje starog problema. Zauzeti pokazuju partneru zahvalnost, a slobodni mogu doživjeti prijatno iznenađenje. Boravak u prirodi će vam prijati.

Vodolija

Promjene u planovima će se pokazati korisnim ako ostanete pozitivni. Zauzeti imaju priliku da osvježe odnos, a slobodni započinju zanimljiv razgovor koji može postati više od toga. Pijte više tečnosti i odmorite.

Ribe

Iako ste umorni, možete riješiti stari nesporazum ako slijedite intuiciju. Zauzeti traže podršku u razumijevanju, a slobodni mogu doživjeti susret koji budi stare emocije. Regulišite san i izbjegavajte kasne obroke.