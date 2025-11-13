Logo
Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako

13.11.2025

14:51

Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако
Foto: Pixabay

Roditelji u Srbiji sve češće djeci daju moderna i kratka imena, poput Mia, Iva, Una ili Vid, dok se mnogi vraćaju i starim imenima poput Arsenija, Gavrila, Despot i Vasilije.

U moru raznih imena sa različitom simbolikom, ponekad je roditeljima teško da izaberu ono koje im se najviše dopada, posebno ako žele da to ne bude učestalo ime.

Porodica Simonović je u tome uspjela jer se njihova kćerka zove potpuno drugačije, a možda je i jedina u zemlji sa takvim imenom. Ona je najstarije dijete u svojoj porodici, a njeno ime je Srbija.

"Nekada su bile popularne Ane, Ljiljane, Marine, pa su nekad bile popularne Slavice, Ljubice, Mirjane, tako da svakog čuda tri dana dosta. Ako se vratimo malo u prošlost da porazgovaramo o staroslovenskim imenima koja su se davala djeci na ovim prostorima, onda bismo imali Strahorada. Tako da bi to bilo mnogo čudnije nego Srbija", rekla je djevojčicina mama Ana Simonović za emisiju "150 minuta" prije nekoliko godina.

"Mislim da samo ime jača i karakter i volju", objasnila je Srbija.

Kako je navela, često se dogodi da na takmičenjima ima situaciju kada njeno ime ne napišu na diplomi, ne prozovu je, a na međunarodnim takmičenjima misle da je na papirima napisano ime države.

Srbija nije jedina sa unikatnim imenom u svojoj porodici, ona ima dva brata i dvije sestre, a kada se nabroje njihova imena zajedno, zaista je nemoguće da ih zaboravite. Srbija je najstarija kćerka, njena sestra se zove Sloboda, braća Miloš i Obilić, a najmlađa sestra Kruna.

"Mislim da su mi djeca jaka kao što su im i imena jaka. Sloboda je prelijepo ime, Miloš nosi ime po djedu, Obilić po Milošu Obiliću, a Kruna imamo dosta", objasnila je mama Ana.

