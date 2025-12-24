Petoro uhapšenih zbog nelegalne trgovine, oštetili budžet za 1,5 miliona evra

U Srbiji je zbog nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima uhapšeno pet lica, od kojih su dvojica državljani Albanije, dok su protiv 52 osobe podnesene krivične prijave zbog nedozvoljenog skladištenja robe, a ukupna šteta po budžet Srbije procijenjena je na 1,5 miliona evra.

Akcija je izvršena u saradnji Uprave kriminalističke policije, Službe MUP-a Srbije za suzbijanje kriminala i Poreske policije, u koordinaciji sa 24 policijske uprave.

Osim albanskih državljana, uhapšena su i dva lica iz Šapca, te jedno iz Sremske Mitrovice, saopštio je MUP Srbije.

U pretresima na 94 lokacije pronađeno je 993 kilograma rezanog duvana, 6.402 kilograma duvana u listu, 855 boksova cigareta, 3.790 litara naftnih derivata, pet kilograma kafe i oko 530 litara alkohola bez odgovarajuće propisane dokumentacije i dokaza o porijeklu.

Oduzeti su mašina za rezanje duvana, dva naparivača sa rezervnim dijelovima, 44 metalna noža za rezanje duvana, digitalna vaga, kao i dvije punilice.

Od državljana Albanije zaplijenjeno je i oko 80 grama sjemenki kanabisa, 63 komada odjeće i obuće, torbice, kaiševi, parfemi i sat marke "Kartije". Protiv njih će biti podnesena i krivična prijava zbog sumnje u trgovinu droge.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i biće privedeni nadležnim tužilaštvima.