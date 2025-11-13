Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

Bezalkoholna pića ne mogu da se prodaju pod oznakom "džin", presudio je Sud pravde Evropske unije, nakon što je Njemačko udruženje za borbu protiv nelojalne konkurencije pokrenulo slučja protiv kompanije PB Vi Gods koja proizvodi imitaciju džina.

Njemački sud je slučaj uputio Sudu pravde, koji je utvrdio "jasnu zabranu u pravu EU" jer piće ne sadrži alkohol, prenosi Politiko.

Sud EU je odlučio da se proizvod može prodavati, ali ne kao džin, bez obzira što se na etiketi navodi da je riječ o bezalkoholnom piću.

U presudi se navodi da piće pod nazivom ''Virgin Gin Alkoholfrei'' (bezalkoholni džin) krši evropsku regulaciju o alkoholnim pićima.

Prema zakonu EU o zaštiti proizvođača džina od konkurencije i potrošače od zabune, piće džin se proizvodi od bobica kleke i sadrži najmanje 37,5 odsto alkohola.

Vrhovni sud EU prethodno je 2017. godine donio presudu da se proizvodi na bazi biljaka ne mogu označavati kao ''mlijeko'', ''pavlaka'', ''puter'', ''sir'' ili ''jogurt''.