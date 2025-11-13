Logo
Large banner

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

Izvor:

Tanjug

13.11.2025

22:02

Komentari:

0
Одлука је пала: Џин не може без алкохола
Foto: pexels/ Alem Sánchez

Bezalkoholna pića ne mogu da se prodaju pod oznakom "džin", presudio je Sud pravde Evropske unije, nakon što je Njemačko udruženje za borbu protiv nelojalne konkurencije pokrenulo slučja protiv kompanije PB Vi Gods koja proizvodi imitaciju džina.

Njemački sud je slučaj uputio Sudu pravde, koji je utvrdio "jasnu zabranu u pravu EU" jer piće ne sadrži alkohol, prenosi Politiko.

Sud EU je odlučio da se proizvod može prodavati, ali ne kao džin, bez obzira što se na etiketi navodi da je riječ o bezalkoholnom piću.

U presudi se navodi da piće pod nazivom ''Virgin Gin Alkoholfrei'' (bezalkoholni džin) krši evropsku regulaciju o alkoholnim pićima.

Струја

Banja Luka

Ove ulice sutra ostaju bez struje

Prema zakonu EU o zaštiti proizvođača džina od konkurencije i potrošače od zabune, piće džin se proizvodi od bobica kleke i sadrži najmanje 37,5 odsto alkohola.

Vrhovni sud EU prethodno je 2017. godine donio presudu da se proizvodi na bazi biljaka ne mogu označavati kao ''mlijeko'', ''pavlaka'', ''puter'', ''sir'' ili ''jogurt''.

Podijeli:

Tagovi:

džin

piće

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

Fudbal

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

2 h

0
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Ekonomija

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

3 h

0
Радници "Старбакса" ступили у штрајк

Svijet

Radnici "Starbaksa" stupili u štrajk

3 h

0
Фејсбук укида лајковање и коментарисање

Nauka i tehnologija

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

3 h

0

Više iz rubrike

Два хороскопска знака могу очекивати велике пословне промјене крајем мјесеца

Zanimljivosti

Dva horoskopska znaka mogu očekivati velike poslovne promjene krajem mjeseca

8 h

0
Вјероватно се само једна дјевојчица у цијелом региону зове овако

Zanimljivosti

Vjerovatno se samo jedna djevojčica u cijelom regionu zove ovako

9 h

0
"Бамби у куповини": Срна залутала у продавницу

Zanimljivosti

"Bambi u kupovini": Srna zalutala u prodavnicu

10 h

0
Три хороскопска знака позната по својој дволичности

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka poznata po svojoj dvoličnosti

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Prve riječi Paunovića poslije poraza na Vembliju

22

56

Ministarstvo odbrane Ukrajine nova karika u korupcionaškom lancu?

22

43

Bolja igra, ali opet poraz: Srbija ostala bez SP

22

28

Jak zemljotres pogodio Japan

22

19

SAD označile četiri evropska ogranka grupe Antifa kao terorističke organizacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner