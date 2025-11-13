Logo
Large banner

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

Izvor:

ATV

13.11.2025

21:41

Komentari:

0
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Da li je obrazovni sistem u Srpskoj prilagođen tržištu rada? Tema je to koja je otvorena u novom izdanju emisije "Bitno". Bitno nam je svakako i da znamo koja su to najtraženija zanimanja i ko može "najlakše" do radnog mjesta.

"Ako govorimo o visokog stručnoj spremi, najtraženiji su inženjeri elektrotehnike, mašinstva, IT sektor. Najčešće se zapošljavaju pravnici i ekonomisti, ali njih najviše i ima na evidenciji nezaposlenih", rekao je Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i dodaje:

"Kada govorimo o nižim kvalifikacijama, najtraženiji su radnici u proizvodnim djelatnostima, trgovci, razni zanati i to je ono što se najviše traži na tržištu rada".

Škipina kaže da period čekanja na zaposlenje često ne zavisi samo od obrazovanja

"Period čekanja ne zavisi samo od obrazovanja, zavisi i od drugih kvalifikacija. Često su godine najčešća prepreka. Često se na evidenciji najduže zadrže lica sa više od 50 godina, sa najrijeđe i najteže zapošljavaju. Zatim žene iz nekih ruralnih mjesta, tu su i mladi koji osim obrazovanja nemaju radno iskustvo i neke radne vještine i oni malo teže dolaze do zaposlenja", kaže Škipina.

Podijeli:

Tagovi:

poslovanje

Radnici

obrazovni sistem

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље

Ekonomija

Cijene nafte padaju na najniži nivo u posljednje tri nedjelje

2 h

0
Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

Ekonomija

Kreće isplata 51.000.000 KM građanima Srpske

7 h

0
За колико ће бити повећане пензије у Српској

Ekonomija

Za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

7 h

2
Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Ekonomija

Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner