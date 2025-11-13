"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

Izvor:
13.11.2025
Da li je obrazovni sistem u Srpskoj prilagođen tržištu rada? Tema je to koja je otvorena u novom izdanju emisije "Bitno". Bitno nam je svakako i da znamo koja su to najtraženija zanimanja i ko može "najlakše" do radnog mjesta.
"Ako govorimo o visokog stručnoj spremi, najtraženiji su inženjeri elektrotehnike, mašinstva, IT sektor. Najčešće se zapošljavaju pravnici i ekonomisti, ali njih najviše i ima na evidenciji nezaposlenih", rekao je Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i dodaje:
"Kada govorimo o nižim kvalifikacijama, najtraženiji su radnici u proizvodnim djelatnostima, trgovci, razni zanati i to je ono što se najviše traži na tržištu rada".
Škipina kaže da period čekanja na zaposlenje često ne zavisi samo od obrazovanja
"Period čekanja ne zavisi samo od obrazovanja, zavisi i od drugih kvalifikacija. Često su godine najčešća prepreka. Često se na evidenciji najduže zadrže lica sa više od 50 godina, sa najrijeđe i najteže zapošljavaju. Zatim žene iz nekih ruralnih mjesta, tu su i mladi koji osim obrazovanja nemaju radno iskustvo i neke radne vještine i oni malo teže dolaze do zaposlenja", kaže Škipina.
