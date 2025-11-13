Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

Evropske cijene prirodnog gasa danas su pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci pošto su snažan protok preko norveških gasovoda i značajan uvoz tečnog prirodnog gasa značajno smanjili sezonsku potražnju.

Prema podacima sa berze TTF, cijene gasa u Evropi su u jednom trenutku pale na manje od 30,5 evra po megavat - satu, što je najniža vrijednost od maja 2024.

Blaga i vjetrovita jesen dodatno je prigušila potrošnju gasa, a toplije vrijeme u Kini omogućava da dodatne isporuke tečnog prirodnog gasa stignu u Evropu, što doprinosi padu cijena na tržištu, prenosi Trejding ekonomiks.

Evropska unija je u prvih 10 mjeseci 2025. uvezla 101,38 miliona tona tečnog prirodnog gasa, što je za 16,75 miliona tona više nego prošle godine.

Popunjenost gasnih skladišta u Evropi trenutno iznosi 82,61 odsto, što je manje nego prošle godine, ali situacija se postepeno poboljšava. Očekuje se da će popunjenost ove nedjelje porasti na oko 90 odsto.