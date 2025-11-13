Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

Izvor:
Tanjug
13.11.2025
14:04

Evropske cijene prirodnog gasa danas su pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci pošto su snažan protok preko norveških gasovoda i značajan uvoz tečnog prirodnog gasa značajno smanjili sezonsku potražnju.
Prema podacima sa berze TTF, cijene gasa u Evropi su u jednom trenutku pale na manje od 30,5 evra po megavat - satu, što je najniža vrijednost od maja 2024.
Blaga i vjetrovita jesen dodatno je prigušila potrošnju gasa, a toplije vrijeme u Kini omogućava da dodatne isporuke tečnog prirodnog gasa stignu u Evropu, što doprinosi padu cijena na tržištu, prenosi Trejding ekonomiks.
Evropska unija je u prvih 10 mjeseci 2025. uvezla 101,38 miliona tona tečnog prirodnog gasa, što je za 16,75 miliona tona više nego prošle godine.
Popunjenost gasnih skladišta u Evropi trenutno iznosi 82,61 odsto, što je manje nego prošle godine, ali situacija se postepeno poboljšava. Očekuje se da će popunjenost ove nedjelje porasti na oko 90 odsto.
