Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

Izvor:

Tanjug

13.11.2025

14:04

Evropske cijene prirodnog gasa danas su pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci pošto su snažan protok preko norveških gasovoda i značajan uvoz tečnog prirodnog gasa značajno smanjili sezonsku potražnju.

Prema podacima sa berze TTF, cijene gasa u Evropi su u jednom trenutku pale na manje od 30,5 evra po megavat - satu, što je najniža vrijednost od maja 2024.

Вељко Пауновић

Fudbal

Utakmica Engleska - Srbija: Evo gdje ima prenos

Blaga i vjetrovita jesen dodatno je prigušila potrošnju gasa, a toplije vrijeme u Kini omogućava da dodatne isporuke tečnog prirodnog gasa stignu u Evropu, što doprinosi padu cijena na tržištu, prenosi Trejding ekonomiks.

Evropska unija je u prvih 10 mjeseci 2025. uvezla 101,38 miliona tona tečnog prirodnog gasa, što je za 16,75 miliona tona više nego prošle godine.

ILU-JESEN-170925

Društvo

Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

Popunjenost gasnih skladišta u Evropi trenutno iznosi 82,61 odsto, što je manje nego prošle godine, ali situacija se postepeno poboljšava. Očekuje se da će popunjenost ove nedjelje porasti na oko 90 odsto.

