Marko Pipunić upravo kupio Zvijezdu

Izvor:

Jutarnji.hr

13.11.2025

13:27

Марко Пипунић
Foto: Screenshot / YouTube

Žito grupa, u većinskom vlasništvu Marka Pipunića, preuzima Zvijezdu iz sastava Fortenova grupe.

Nadzorni odbor Žita odobrio je kupovinu 100% udela u kompanijama Zvijezda plus i Zvezda Slovenija.

Iako vrijednost transakcije nije zvanično objavljena, procjenjuje se na oko 100 miliona evra. Radi se o nastavku prodaja Fortenova grupe, nakon što je prošle godine prodala poljoprivredni dio poslovanja Podravki za 333 miliona evra.

Marko Pipunić ističe da će akvizicija ojačati regionalnu poziciju Žito grupe, proširiti portfelj proizvoda i povećati proizvodne kapacitete. Sinergija između pogona Žita i Zvijezde trebalo bi da doprinese efikasnijem poslovanju i većoj konkurentnosti.

Kupoprodajni ugovor predviđa da se transakcija realizuje nakon dobijanja odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja, a konačna cijena će zavisiti od finansijskih rezultata Zvijezde do dana zaključenja.

Kompanije Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija nastaviće da posluju kao zasebna društva sa postojećom organizacijom i identitetom. Nakon završetka regulatornog postupka, planirano je postepeno usklađivanje strateških ciljeva i saradnje radi optimizacije resursa i povećanja operativne efikasnosti.

Zvezda ima 109 godina tradicije i tri jaka brenda u segmentu ulja, majoneze i margarina. Ulje Zvijezda je dugo broj jedan na hrvatskom tržištu i ima značajan udio i u regionu. U 2024. godini kompanija je ostvarila 155 miliona evra prihoda, proizvela 84.000 tona gotovih proizvoda i zapošljava više od 440 radnika.

Fabris Peruško iz Fortenova grupe naglašava da je Žito grupa pravi partner za dalji razvoj Zvijezde, uz očuvanje tradicije i zaposlenosti, prenosi "Jutarnji".

Žito grupa u ovom momentu ima vertikalno integrisanu proizvodnju, koja uključuje mesnu industriju, uljare, proizvodnju stočne hrane, doradu sjemenske robe i proizvodnju električne energije. Grupa je takođe najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta i drugi po veličini proizvođač svinja.

Pipunić ističe da akvizicija Zvijezde pruža novu snagu i širinu za rast brendova, proizvodnje i tržišnih pozicija, i da će stvoriti dugoročnu vrijednost za zaposlene, akcionare i zajednicu.

