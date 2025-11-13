Analiza pokazala "dobar kvalitet vazduha", građani poručuju: Dišemo na škrge

Prema podacima o koncentraciji zagađujućih materija u vazduhu izmjerenih na lokacijama Centar, Borik, Paprikovac i Lazarevo, kvalitet vazduha u Banjaluci može se ocijeniti kao dobar za ovo doba godine, navedeno je na sajtu banjalučke Gradske uprave.

Dodali su da analizirajući podatke o koncentracijama polutanata za period od 7. do 12. novembra lokacije Centar i Lazarevo nisu imale prekoračenje graničnih vrijednosti ni po jednom polutantu.

Iako podaci Gradske uprave pokazuju da je kvalitet vazduha u Banjaluci „dobar za ovo doba godine“, građani imaju nešto drugačiju sliku stvarnosti. Kažu da se svake večeri nad gradom spušta gust oblak smoga i dima, koji se zadržava do jutra.

"Sinoć nisam vidjela prst pred okom od magle. Miriše na dim čim padne mrak, kao da gori sve oko nas", kaže jedna mještanka naselja Krajina.

Slične utiske dijele i mještani drugih banjalučkih naselja.

"Mi u Novoj Varoši dišemo na škrge. Samo što padne veče, odmah se osjeti miris paljevine. Djeca ne izlaze iz kuća, jer svi kašlju", kaže jedan zabrinuti roditelj.

Zvanični podaci

Prema zvaničnim podacima lokacija Borik bilježi blago povećane koncentracije zagađivača ugljen-monoksida a izmjerene vrijednosti su 6,38; 6,86; 5,35; 7,99 i to na dane 7,9,11 i 12. novembar.

"Analizirajući klimatske parametre za tu lokaciju vidimo da je temperatura bila niža u danima pojačanog zagađenja što se može smatrati direktnom posljedicom zagrijavanja prostorija, vazdušni pritisak je u tim danima viši što znači da nije bilo „provjetravanja“ tj. kretanja vazdušnih masa, vjetra nije bilo ili je bila mala brzina tako da nije dolazilo do pročišćavanja vazduha vjetrom", piše na sajtu grada.

Lokacija Paprikovac, 8. novembra bilježi blago prekoračenje graničnih vrijednosti za lebdeće čestice PM 10, a izmjerena vrijednost 61,15, te 12. novembra koncentracija ugljen-monoksida je bila 7,99 a dozvoljena je 5.

- Ako analaiziramo klimatske parametre na dane 8. i 12. novembar imali smo najnižu brzinu vjetra, što je uzrokovalo povećanje zagađenja - istakli su.

Kako su zaključili iz Odjeljenja za komunalne poslove - niske temperature i početak sezone grijanja i ove godine uzrokovale su blagi porast koncentracije zagađivača u vazduhu.

"Analizom vrijednosti prethodnih šest dana, prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/12), vidimo da su granične vrijednosti blago prekoračene u naselju Borik i Paprikovac, a ostale lokacije su bez zagađenja. Ove vrijednosti možemo smatrati kao dobar kvalitet vazduha za ovo doba godine", zaključili su iz nadležnog odjeljenja.

Podsjetimo, prema posljednjim mjerenjima kod američkog konzulata u Banjaluci registrovan je nezdrav vazduh sa indeksom 171, piše Glas.