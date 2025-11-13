Prijetio ženi, pa je primoravao na prostituciju

Podgoričanin T.Đ. (62) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima, tako što je jednu žensku osobu primoravao na pružanje seksualnih usluga za novac.

Akciju hapšenja izveli su službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, zajedno sa Odsjekom za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Krivično djelo otkriveno je na osnovu operativnih podataka, a policija je akciju, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, "izvela pažljivo, kako bi se odgovorno lice privelo pravdi, a žrtva zaštitila od dalje seksualne eksploatacije".

"Policijske mjere i radnje, preduzete u ovoj policijskoj akciji, upućuju na sumnju da je T.Đ, svjestan svog djela čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je u prethodnih godinu dana na teritoriji Opštine Podgorica, koristeći njemu poznate teške prilike oštećenog ženskog lica, prijetnjama i zastrašivanjem, a u svrhu seksualne eksploatacije, vrbovao, navodio i primoravao oštećenu na pružanje seksualnih usluga za novac, čime je ovo lice seksualno eksploatisao i iskoristio njen položaj nemoći", saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni T.Đ. je danas, uz krivičnu prijavu, priveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

"Oštećenoj je, kao žrtvi nasilja i trgovine ljudima, a postupajući sa posebnom pažnjom, obazrivošću i u skladu sa principima zaštite dostojanstva žrtve, u saradnji sa drugim nadležnim službama pružena potrebna stručna pomoć i neophodna podrška", dodaju iz policije.