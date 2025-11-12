Banjalučani se žale na hladne radijatore, ko je kriv?

Na relaciji Ekotoplana - Grad - skupštinska većina, kolateralna šteta su građani Banjaluke. Uprkos svim žalbama i prijavama, radijatori su mlaki ili potpuno hladni u većini naselja.

Siniša Džida sa Starčevice kaže da je u njegovoj zgradi 60 odsto građana isključeno sa gradske toplane, a vrhunac priče je komšija koji se u ovim hladnim danima grije na drva.

''Naše iskustvo je jako loše, 60 od sto stanara se isključilo. Komšija se grije na drva jer je plaćao grijanje koje nije imao...'', rekao je za ATV, Siniša Džida.

Provjerili smo kakva je situacija u ostalim banjalučkim naseljima.

Anketa:

- Ja sam kao i većina građana jako nezadovoljna. Nedavno sam pisala i žalbu tražeći da uključe grijanje. Nije samo problem grijanje koliko to što se ogluše na žalbe i ne saniraju problem.

- Nisam zadovoljan, griju oni, ali jako slabo.

- Nekad griju dobro, nekad ne griju. Trenutno je situacija dobra. Živim u Boriku.

- Zadovoljan sam. Moćže malo bolje, ali je okej.

Iz Zajednice etažnih vlasnika poručuju da nije samo problem u cijevima i instalacijama, već i u isporuci toplotne energije. ZEV se obraćao na sve adrese, ali ništa nije urodilo plodom.

''Okej, neka bude da je do ulaza njihovo, a u zgradi naše. Ja smatram, kao i većina građana, da ne isporučuju dovoljno toplotne energije. Smatram da imamo jako loš dovod te energije, samim tim ne možemo imati dobro grijanje ako je dovod energije loš'', kazao je Džida.

Iz Ekotoplane poručuju da su svjesni problema. Ipak, pod dobrom grijnom sezonom se smatra temperatura od 20 stepeni u stanovima, za koju kažu da je postignuta u većini naselja. Da je loša distributivna mreža, loša je.

''Nadam se da ćemo prije ovih velikih zahlađenja riješiti grijanje'', kazao je Dušan Rodić, iz Ekotoplane.

Odgovornost snosi Grad, tvrde iz Ekotoplane, jer je milion i po maraka koliko trenutno dobijaju od Banjaluke, premalo, s obzirom na to da su minimalni troškovi oko 3 miliona. Poslednje dvije godine nikakog dogovora na ovu temu nije bilo, a da problem postoji, svi su se sjetili u novembru. Ipak, iz gradske uprave lopticu prebacuju na skupštinsku većinu.

Procedura bi trebalo da podrazumijeva da odgovornost za popravku kvarova i zamjenu cijevi do ulaza u zgradu snosi Ekotoplana, dok bi za unutrašnje instalacije trebalo da se brine Grad kroz subvencije, reagujući na primjedbe i dopise iz Zajednice etažnih vlasnika. Ipak, sve se svelo na dovoljno ili nedovoljno loženje. Dok tinja iz Ekotoplane, tinja i nezadovoljstvo Banjalučana.