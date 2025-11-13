Sutra u centru Banjaluke besplatna kontrola šećera u krvi

Centar za promociju zdravlja i prevenciju bolesti Doma zdravlja Banjaluka obilježiće sutra Svjetski dan borbe protiv dijabetesa organizovanjem besplatnih preventivnih pregleda za građane.

Pregledi će biti organizovani u periodu od 10.00 do 13.00 časova u Robnoj kući Boska, najavljeno je iz Doma zdravlja.

Građanima starijim od 18 godina biće omogućene sljedeće preventivne usluge: mjerenje nivoa šećera u krvi, pružanje stručnih savjeta o značaju prevencije dijabetesa, kardiovaskularnih i drugih hroničnih nezaraznih bolesti te distribucija edukativnog materijala o zdravim stilovima života, navodi se u saopštenju.