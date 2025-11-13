Cijene nafte padaju na najniži nivo u posljednje tri nedjelje

Cijene nafte pale su danas za četiri procenta, na najniži nivo u posljednje tri nedjelje, pri čemu se cijena sirove nafte marke Brent trguje oko 63 dolara po barelu, a američke sirove nafte marke West Texas Intermediate (WTI) oko 58,8 dolara po barelu.

Glavni razlog za ovaj ishod su strahovi od rastuće prekomjerne ponude, objavio je Trading Economics.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da je tržište nafte sve neuravnoteženije, sa rastom globalnih zaliha i još većim očekivanim viškom.

Agencija je podigla svoje prognoze i za potražnju i za ponudu, sada predviđajući rast potražnje od 788.000 barela dnevno ove godine i 770.000 sljedeće.

Međutim, očekuje se da će ponuda rasti brže, za 3,1 milion barela dnevno ove godine i 2,5 miliona barela sljedeće godine.

To bi moglo dovesti do viška od 2,4 miliona barela dnevno ove godine i četiri miliona 2026. godine.

MEA je takođe ublažila svoj stav o vrhuncu potražnje za naftom, projektujući rast potrošnje do 2050. godine.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus), u međuvremenu, zadržala je svoju prognozu potražnje, ali je napomenula da je globalna ponuda premašila potražnju za 500.000 barela dnevno u trećem kvartalu.

Dodatni pritisak na cijene došao je od većih prognoza proizvodnje u Sjedinjenim Državama i podataka koji pokazuju još jedno povećanje zaliha, što je podstaklo strahove od globalnog viška nafte uprkos geopolitičkim rizicima i sankcijama ruskim proizvođačima.