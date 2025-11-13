Logo
Large banner

Cijene nafte padaju na najniži nivo u posljednje tri nedjelje

Izvor:

Tanjug

13.11.2025

20:02

Komentari:

0
Цијене нафте падају на најнижи ниво у посљедње три недјеље
Foto: Pixabay

Cijene nafte pale su danas za četiri procenta, na najniži nivo u posljednje tri nedjelje, pri čemu se cijena sirove nafte marke Brent trguje oko 63 dolara po barelu, a američke sirove nafte marke West Texas Intermediate (WTI) oko 58,8 dolara po barelu.

Glavni razlog za ovaj ishod su strahovi od rastuće prekomjerne ponude, objavio je Trading Economics.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da je tržište nafte sve neuravnoteženije, sa rastom globalnih zaliha i još većim očekivanim viškom.

Nafta

Svijet

EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

Agencija je podigla svoje prognoze i za potražnju i za ponudu, sada predviđajući rast potražnje od 788.000 barela dnevno ove godine i 770.000 sljedeće.

Međutim, očekuje se da će ponuda rasti brže, za 3,1 milion barela dnevno ove godine i 2,5 miliona barela sljedeće godine.

To bi moglo dovesti do viška od 2,4 miliona barela dnevno ove godine i četiri miliona 2026. godine.

MEA je takođe ublažila svoj stav o vrhuncu potražnje za naftom, projektujući rast potrošnje do 2050. godine.

Nafta tocenje

Ekonomija

Evropska zemlja privremeno zabranila izvoz goriva: Plaše se jedna stvari

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus), u međuvremenu, zadržala je svoju prognozu potražnje, ali je napomenula da je globalna ponuda premašila potražnju za 500.000 barela dnevno u trećem kvartalu.

Dodatni pritisak na cijene došao je od većih prognoza proizvodnje u Sjedinjenim Državama i podataka koji pokazuju još jedno povećanje zaliha, što je podstaklo strahove od globalnog viška nafte uprkos geopolitičkim rizicima i sankcijama ruskim proizvođačima.

Podijeli:

Tag:

cijena nafte

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Svijet

EU odobrila Budimpešti da kupuje rusku naftu

4 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Šta će biti sa cijenama nafte do kraja godine? Analitičari iznijeli najnovije prognoze

1 sedm

0
Украјински напад на Русију

Svijet

Napad na rusku luku Tuapse, izbio požar

1 sedm

0
Пожар Лос Анђелес експлозија

Svijet

Više povrijeđenih u eksploziji u naftnoj rafineriji

1 sedm

0

Više iz rubrike

Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

Ekonomija

Kreće isplata 51.000.000 KM građanima Srpske

7 h

0
За колико ће бити повећане пензије у Српској

Ekonomija

Za koliko će biti povećane penzije u Srpskoj

7 h

2
Европске цијене гаса пале на најнижи ниво за посљедњих 18 мјесеци

Ekonomija

Evropske cijene gasa pale na najniži nivo za posljednjih 18 mjeseci

8 h

0
Марко Пипунић

Ekonomija

Marko Pipunić upravo kupio Zvijezdu

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner