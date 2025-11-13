Kreće isplata 51.000.000 KM građanima Srpske

Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će sutra u Republici Srpskoj biti isplaćene mjesečne naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i korisnicima socijalnih davanja u Republici Srpskoj, u ukupnom iznosu 51.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice iz kategorija četiri plus koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Ministarstvo finansija će sutra isplatiti i sredstva opštinama i gradovima u Republici Srpskoj potrebna po osnovu oktobarske naknade za tuđu njegu i pomoć.