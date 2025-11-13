Logo
Radnici "Starbaksa" stupili u štrajk

Izvor:

SRNA

13.11.2025

21:31

Komentari:

0
Радници "Старбакса" ступили у штрајк

Zaposleni u američkoj kompaniji "Starbaks", jednom od najvećih svjetskih lanaca kafića, započeli su štrajk, zahtijevajući bolje i pravednije uslove rada.

"Spremni smo da ovo postane najveći i najduži štrajk zbog nepravedne radne prakse kompanije", saopštio je sindikat radnika "Starbaks vorkers junajted" na platformi "Iks".

Sindikat je pozvao kupce da se uzdrže od kupovine u "Starbaksu" tokom štrajka.

Radnici su započeli štrajk nakon šest mjeseci sporova sa kompanijom oko novog sporazuma koji bi uključivao veće plate i odgovorio na njihove zahtjeve za boljim zapošljavanjem.

starbaks rusija

Ekonomija

Starbaks zatvara stotine prodavnica i otpušta 900 radnika

Sindikat je optužio kompaniju da je nezakonito sprovela nove politike bez pregovora sa njim.

"`Starbaks` je počinio više kršenja zakona o radu nego bilo koji poslodavac u modernoj istoriji. `Starbaks` mora u potpunosti da riješi pravna pitanja koja utiču na radnike", dodaje se u saopštenju.

Udruženje radnika "Starbaksa" predstavlja 11.000 članova koji rade u preko 550 kafića i prodavnica.

"Starbaks" je američka kompanija kojoj je primarna djelatnost prodaja napitaka od kafe i u svom vlasništvu ima lanac kafića.

Kompanija je osnovana u Sijetlu 1971. godine.

Tag:

Štrajk

Komentari (0)
