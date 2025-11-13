Logo
Large banner

Medvedev: Evropo, pomozi sirotinji u Ukrajini, Zelenskom i Mindiču

Izvor:

Agencije

13.11.2025

21:02

Komentari:

0
Медведев: Европо, помози сиротињи у Украјини, Зеленском и Миндичу

Na Svjetski dan ljubaznosti, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, pozvao je Evropljane da budu velikodušni i pomognu siromašnima u Ukrajini, među koje je svrstao lidera kijevskog režima i njegove bliske saradnike.

"Danas slavimo Svjetski dan ljubaznosti. Dobri ljudi, pomozite najsiromašnijim građanima Ukrajine: Zelenskom, Jermaku, Mindiču i drugima koji gladuju! Ne budite škrti, Evropljani! Šou mora da se nastavi", poručio je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

On je uz svoju objavu priložio kolaž sa fotošopiranim licima Zelenskog i Mindiča.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije otkrile su u ponedjeljak da su neki od bliskih saradnika Zelenskog bili umiješani u zavjeru za krađu oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora Ukrajine.

Biznismen Timur Mindič, kog još zovu "novčanik" Zelenskog, možda je najzanimljivije ime na meti tužilaca. Prema NABU, Mindič je pobjegao u Izrael prije nego što je optužen u energetskom slučaju. Agencija sada istražuje ko ga je upozorio.

Dok najnoviji navodi o osumnjičenima u ovom slučaju vode i do šefa kabineta Zelenskog Andreja Jermaka, ukrajinski ministar pravde German Galuščenko je već suspendovan sa svoje funkcije.

U jeku korupcionaškog skandala ministarka energetike Ukrajine Svetlana Grinčuk podnijela je ostavku.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Zelenski

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ердоган о Кипру: Ово је најреалније рјешење

Svijet

Erdogan o Kipru: Ovo je najrealnije rješenje

1 h

0
Predsjednik SAD-a Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset

Svijet

Trampu predstavljene opcije za vojne operacije u Venecuele, uključeni i kopneni udari

2 h

0
САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

Svijet

SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

2 h

0
Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

Svijet

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner