Na Svjetski dan ljubaznosti, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, pozvao je Evropljane da budu velikodušni i pomognu siromašnima u Ukrajini, među koje je svrstao lidera kijevskog režima i njegove bliske saradnike.

"Danas slavimo Svjetski dan ljubaznosti. Dobri ljudi, pomozite najsiromašnijim građanima Ukrajine: Zelenskom, Jermaku, Mindiču i drugima koji gladuju! Ne budite škrti, Evropljani! Šou mora da se nastavi", poručio je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Today we observe World Kindness Day.

Kind people, help the poorest citizens of Ukraine: Zelensky, Yermak, Mindich and others who are starving! Don't be stingy, Europeans! The show must go on…

On je uz svoju objavu priložio kolaž sa fotošopiranim licima Zelenskog i Mindiča.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije otkrile su u ponedjeljak da su neki od bliskih saradnika Zelenskog bili umiješani u zavjeru za krađu oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora Ukrajine.

Biznismen Timur Mindič, kog još zovu "novčanik" Zelenskog, možda je najzanimljivije ime na meti tužilaca. Prema NABU, Mindič je pobjegao u Izrael prije nego što je optužen u energetskom slučaju. Agencija sada istražuje ko ga je upozorio.

Dok najnoviji navodi o osumnjičenima u ovom slučaju vode i do šefa kabineta Zelenskog Andreja Jermaka, ukrajinski ministar pravde German Galuščenko je već suspendovan sa svoje funkcije.

U jeku korupcionaškog skandala ministarka energetike Ukrajine Svetlana Grinčuk podnijela je ostavku.