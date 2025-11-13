Logo
Large banner

Erdogan o Kipru: Ovo je najrealnije rješenje

13.11.2025

20:12

Komentari:

0
Ердоган о Кипру: Ово је најреалније рјешење

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je najrealnije rješenje za Kipar da postoje dvije države.

Erdogan je razgovarao novoizabranim predsjednikom kiparskih Turaka Tufanom Erhurmanom, koji se obavezao da će razmotriti federalno rješenje kako bi se okončala podjela Kipra nakon skoro 50 godina.

"Kiparsko-grčka strana vidi rješenje za Kipar kao svođenje kiparskih Turaka na status manjine u partnerskoj državi koja sada ne postoji", rekao je Erdogan, dodajući da i dalje vjeruje da postoji formula u kojoj dvije strane mogu da žive u miru na ostrvu.

Erhurman, koji je po tradiciji boravio u Turskoj u prvoj inostranoj posjeti od preuzimanja dužnosti, rekao je da sve strane moraju da nauče lekciju iz prošlih metoda koje nisu dale rezultate ili su se završile neuspješno.

"Kiparski Turci imaju suverena prava na cijelom ostrvu Kipar", naveo je Erhuman.

Kipar je podijeljen 1974. godine u turskoj invaziji koju je pokrenuo kratak državni udar koji su podržali Grci. Mirovni pregovori su u zastoju od 2017. godine.

Turska je jedina zemlja koja priznaje Tursku Republiku Sjeverni Kipar i zalaže se za politiku dvije države koju kiparski Grci odbacuju.

Podijeli:

Tagovi:

Kipar

Redžep Tajip Erdogan

Turska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Predsjednik SAD-a Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset

Svijet

Trampu predstavljene opcije za vojne operacije u Venecuele, uključeni i kopneni udari

2 h

0
САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

Svijet

SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

2 h

0
Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

Svijet

Glupost ili provokacija? Crkveni simboli štampani na toalet papiru

3 h

0
Рубио: ЕУ не може да одређује шта је међународно право

Svijet

Rubio: EU ne može da određuje šta je međunarodno pravo

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner