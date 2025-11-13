Erdogan o Kipru: Ovo je najrealnije rješenje

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da je najrealnije rješenje za Kipar da postoje dvije države.

Erdogan je razgovarao novoizabranim predsjednikom kiparskih Turaka Tufanom Erhurmanom, koji se obavezao da će razmotriti federalno rješenje kako bi se okončala podjela Kipra nakon skoro 50 godina.

"Kiparsko-grčka strana vidi rješenje za Kipar kao svođenje kiparskih Turaka na status manjine u partnerskoj državi koja sada ne postoji", rekao je Erdogan, dodajući da i dalje vjeruje da postoji formula u kojoj dvije strane mogu da žive u miru na ostrvu.

Erhurman, koji je po tradiciji boravio u Turskoj u prvoj inostranoj posjeti od preuzimanja dužnosti, rekao je da sve strane moraju da nauče lekciju iz prošlih metoda koje nisu dale rezultate ili su se završile neuspješno.

"Kiparski Turci imaju suverena prava na cijelom ostrvu Kipar", naveo je Erhuman.

Kipar je podijeljen 1974. godine u turskoj invaziji koju je pokrenuo kratak državni udar koji su podržali Grci. Mirovni pregovori su u zastoju od 2017. godine.

Turska je jedina zemlja koja priznaje Tursku Republiku Sjeverni Kipar i zalaže se za politiku dvije države koju kiparski Grci odbacuju.