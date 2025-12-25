Ginter Felinger se ponovo miješa u izbore u Republici Srpskoj

Austrijski ekonomista i NATO lobista Ginter Felinger, poznat srpskoj javnosti po brojnim provokacijama, ponovo se miješa u političku situaciju u Republici Srpskoj.

On je, odgovarajući na objavu doktora ekonomske diplomatije Siniše Pepića, čestitao božićno čudo slobode svim biračima Republike Srpske koji su glasali za Branka Blanušu na prijevremenim izborima.

Bosnian Serb extrem lover of @MiloradDodik in complete meltdown after Bosnian CEC has annulled the clearly manipulated so called victory of Dodiks placeholder @sinisa_karan

A merry Christmas miracle of freedom for all voters of Republika Srpska who voted for @branko_blanusa https://t.co/BG8QRywGOY — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) December 25, 2025

"Bez 7 ključnih sving država, Kamala Haris vodi", napisao je Pepić na izjavu Blanka Blanuše u kojoj tvrdi da SDS vodi sa poništenih 136 biračkih mjesta.

Podsjećamo, poznati srbomrzac Ginter Felinger, koji poziva na bombardovanje Banjaluke i Beograda, ranije je podržao Pokret "Sigurna Srpska" i Draška Stanivukovića nakon čega je potpuno jasno kojim putem ide opozicija iz Republike Srpske.

Filger je poznat i kao Kurtijev lobista koji zagovara nezavisnost Kosova.

Prije dvije godine fotografisao se ispred spomenika Milici Rakić, djevojčici koju su ubile NATO bombe i poručio da Srbija treba da ga zamijeni spomenikom Medlin Olbrajt.