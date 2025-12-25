Logo
Ginter Felinger se ponovo miješa u izbore u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

25.12.2025

12:13

Komentari:

2
Гинтер Фелингер се поново мијеша у изборе у Републици Српској
Foto: X/@GunterFehlinger

Austrijski ekonomista i NATO lobista Ginter Felinger, poznat srpskoj javnosti po brojnim provokacijama, ponovo se miješa u političku situaciju u Republici Srpskoj.

On je, odgovarajući na objavu doktora ekonomske diplomatije Siniše Pepića, čestitao božićno čudo slobode svim biračima Republike Srpske koji su glasali za Branka Blanušu na prijevremenim izborima.

"Bez 7 ključnih sving država, Kamala Haris vodi", napisao je Pepić na izjavu Blanka Blanuše u kojoj tvrdi da SDS vodi sa poništenih 136 biračkih mjesta.

Podsjećamo, poznati srbomrzac Ginter Felinger, koji poziva na bombardovanje Banjaluke i Beograda, ranije je podržao Pokret "Sigurna Srpska" i Draška Stanivukovića nakon čega je potpuno jasno kojim putem ide opozicija iz Republike Srpske.

Filger je poznat i kao Kurtijev lobista koji zagovara nezavisnost Kosova.

Prije dvije godine fotografisao se ispred spomenika Milici Rakić, djevojčici koju su ubile NATO bombe i poručio da Srbija treba da ga zamijeni spomenikom Medlin Olbrajt.

Ginter Felinger

Republika Srpska

