SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

13.11.2025

19:20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима
Sjedinjene Države bi mogle početi da odbijaju vize gojaznim, te ljudima sa srčanim oboljenjima, rakom i drugim hroničnim problemima, objavio je list "Vašington post".

Nalog da se hronične bolesti razmatraju kao razlog za odbijanje viza za ulazak u SAD stigao je u konzulate i ambasade putem poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Stejt department sugeriše da konzulati razmatraju gojaznost kao razlog za odbijanje vize, jer ono može izazvati apneju u snu, visok krvni pritisak i kliničku depresiju.

украјина-ракета-02102025

Svijet

Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe

Portparol Bijele kuće Ana Keli kaže da je riječ o politici odbijanja vize licima koja bi predstavljali finansijski teret za poreske obveznike.

Stejt department preporučuje da se razmotre i drugi faktori, kao što su starosna granica za penzionisanje ili broj i zdravstveno stanje izdržavanih lica.

senat kongres kapitol

Svijet

Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji

Rubio je izdao nova uputstva u skladu sa pravilom "javnog tereta", koje uskraćuje ulazak pojedincima za koje se smatra da su veliki korisnici programa socijalne zaštite.

