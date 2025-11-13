SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

Izvor:
Agencije
13.11.2025
19:20
Komentari:0
Sjedinjene Države bi mogle početi da odbijaju vize gojaznim, te ljudima sa srčanim oboljenjima, rakom i drugim hroničnim problemima, objavio je list "Vašington post".
Nalog da se hronične bolesti razmatraju kao razlog za odbijanje viza za ulazak u SAD stigao je u konzulate i ambasade putem poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija.
Stejt department sugeriše da konzulati razmatraju gojaznost kao razlog za odbijanje vize, jer ono može izazvati apneju u snu, visok krvni pritisak i kliničku depresiju.
Svijet
Moskva otkriva: Šta će se desiti ako SAD sprovedu nuklearne probe
Portparol Bijele kuće Ana Keli kaže da je riječ o politici odbijanja vize licima koja bi predstavljali finansijski teret za poreske obveznike.
Stejt department preporučuje da se razmotre i drugi faktori, kao što su starosna granica za penzionisanje ili broj i zdravstveno stanje izdržavanih lica.
Svijet
Okončana najduža obustava rada Vlade SAD-a u istoriji
Rubio je izdao nova uputstva u skladu sa pravilom "javnog tereta", koje uskraćuje ulazak pojedincima za koje se smatra da su veliki korisnici programa socijalne zaštite.
Svijet
15 h0
Svijet
1 d0
Svijet
2 d0
Svijet
2 d0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu