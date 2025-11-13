SAD bi mogle početi odbijati vize gojaznim ljudima

Sjedinjene Države bi mogle početi da odbijaju vize gojaznim, te ljudima sa srčanim oboljenjima, rakom i drugim hroničnim problemima, objavio je list "Vašington post".

Nalog da se hronične bolesti razmatraju kao razlog za odbijanje viza za ulazak u SAD stigao je u konzulate i ambasade putem poziva američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Stejt department sugeriše da konzulati razmatraju gojaznost kao razlog za odbijanje vize, jer ono može izazvati apneju u snu, visok krvni pritisak i kliničku depresiju.

Portparol Bijele kuće Ana Keli kaže da je riječ o politici odbijanja vize licima koja bi predstavljali finansijski teret za poreske obveznike.

Stejt department preporučuje da se razmotre i drugi faktori, kao što su starosna granica za penzionisanje ili broj i zdravstveno stanje izdržavanih lica.

Rubio je izdao nova uputstva u skladu sa pravilom "javnog tereta", koje uskraćuje ulazak pojedincima za koje se smatra da su veliki korisnici programa socijalne zaštite.