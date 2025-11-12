Ambasador SAD-a kritikovao pristup Velike Britanije nuklearnoj energiji

Ambasador SAD u Londonu Voren Stivens kritikovao je pristup Velike Britanije pitanju nuklearne energije, uoči očekivanog donošenja odluke o razvijanju nuklearnog postrojenja u sjevernom Velsu.

On je komentarisao očekivanja da će britanske vlasti sutra saopštiti da će prva nuklarna stanica sa malim modularnim reaktorom biti smještena u Vilfi na Englesliju, ostrvu u sjevernom Velsu, gdje je nekada bila nuklearna elektrana koja je zatvorena 2015. godine. SAD zagovaraju nuklearni projekat većih razmjera i to je danas prenio američki ambasador.

"Ekstremno smo razočarani tom odlukom i to ne samo zbog činjenice da postoje jeftinije, brže i već odobrene opcije za obezbjeđivanje čiste i bezbjedne energije na istoj lokaciji", rekao je Stivens.

On je poručio da SAD žele da bude njihov najsnažniji mogući saveznik, ali da su visoki troškovi energije prepreka tome.

"Ako želite da što prije krenete u akciju i napravite veliki korak u rješavanju pitanja cijena i dostupnosti energije, postoji drugi način i radujemo se skorim odlukama o velikim nuklearnim projektima", dodao je Stivens.