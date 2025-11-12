Logo
Ambasador SAD-a kritikovao pristup Velike Britanije nuklearnoj energiji

SRNA

12.11.2025

22:07

Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Ambasador SAD u Londonu Voren Stivens kritikovao je pristup Velike Britanije pitanju nuklearne energije, uoči očekivanog donošenja odluke o razvijanju nuklearnog postrojenja u sjevernom Velsu.

On je komentarisao očekivanja da će britanske vlasti sutra saopštiti da će prva nuklarna stanica sa malim modularnim reaktorom biti smještena u Vilfi na Englesliju, ostrvu u sjevernom Velsu, gdje je nekada bila nuklearna elektrana koja je zatvorena 2015. godine. SAD zagovaraju nuklearni projekat većih razmjera i to je danas prenio američki ambasador.

"Ekstremno smo razočarani tom odlukom i to ne samo zbog činjenice da postoje jeftinije, brže i već odobrene opcije za obezbjeđivanje čiste i bezbjedne energije na istoj lokaciji", rekao je Stivens.

струја-сат

Ekonomija

Počele zimske tarife struje - evo kada je jeftina

On je poručio da SAD žele da bude njihov najsnažniji mogući saveznik, ali da su visoki troškovi energije prepreka tome.

"Ako želite da što prije krenete u akciju i napravite veliki korak u rješavanju pitanja cijena i dostupnosti energije, postoji drugi način i radujemo se skorim odlukama o velikim nuklearnim projektima", dodao je Stivens.

nuklearna elektrana

Nuklearna energija

SAD

Velika Britanija

