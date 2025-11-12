Logo
Large banner

Minić: U Srpskoj nikada neće biti skuplja struja nego u FBiH ili regionu

Izvor:

RTRS

12.11.2025

21:38

Komentari:

0
Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske održaće sutra u Banjaluci tematsku sjednicu o stanju u preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske, a premijer Savo Minić očekuje da će se konačno vidjeti kakvo je stanje u ovom preduzeću.

''Dok sam premijer neću dozvoliti da nam električna energija bude skuplja nego u FBiH. Ne može biti jedini modalitet poskupljenje električne energije, jer tada dobijete lančanu reakciju'', rekao je Minić za RTRS.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Koncesija za eksplataciono polje ''Istok dva'' biće prenesena na RiTe ''Ugljevik''

Minić naglašava da bi poskupljenje električne energije moglo imati domino efekat na sve ostale segmente društva.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Elektroprivreda Republike Srpske

struja

električna energija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Republika Srpska

Minić: Imovina pripada entitetima, prijedlozi u suprotnosti sa Dejtonom ruše BiH

1 d

0
Конференција о одрживом развоју и инвестицијама у Бањалуци, присуствује Минић

Ekonomija

Konferencija o održivom razvoju i investicijama u Banjaluci, prisustvuje Minić

1 d

0
Минић: Жртве не смију бити заборављене

Republika Srpska

Minić: Žrtve ne smiju biti zaboravljene

4 d

0
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Ekonomija

''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

5 d

2

Više iz rubrike

Каран: Српска је наша најсветија обавеза

Republika Srpska

Karan: Srpska je naša najsvetija obaveza

3 h

0
Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама

Republika Srpska

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

4 h

0
Почиње сезона загађења: Квалитет ваздуха у Српској поново опада

Republika Srpska

Počinje sezona zagađenja: Kvalitet vazduha u Srpskoj ponovo opada

4 h

0
СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ

Republika Srpska

SNSD uputio zahtjev - Ustavni sud da ocijeni odluku o glavnom pregovaraču sa EU

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

"Vještačku inteligenciju moramo naučiti da vozimo": Koliko poslova ugrožava?

22

28

Šta je rakovički klan sa kojim se povezuje Nebojša Stojković Stojke

22

22

Krdo krava umalo pregazilo dijete na parkingu

22

19

Minić: Javni dug Srpske skoro duplo niži od evropskog standarda

22

19

Šta ćemo kada vještačka inteligencija postane sposobnija?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner