Minić: U Srpskoj nikada neće biti skuplja struja nego u FBiH ili regionu

Vlada Republike Srpske održaće sutra u Banjaluci tematsku sjednicu o stanju u preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske, a premijer Savo Minić očekuje da će se konačno vidjeti kakvo je stanje u ovom preduzeću.
''Dok sam premijer neću dozvoliti da nam električna energija bude skuplja nego u FBiH. Ne može biti jedini modalitet poskupljenje električne energije, jer tada dobijete lančanu reakciju'', rekao je Minić za RTRS.
Minić naglašava da bi poskupljenje električne energije moglo imati domino efekat na sve ostale segmente društva.
