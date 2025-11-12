Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

Izvor:
ATV
12.11.2025
20:15
Komentari:0
Potpredsjednik SNSD-a, Željka Cvijanović, istakla je na večerašnjoj tribini SNSD-a u Kotor Varošu da budućnost Republike Srpske mora da ostane u sigurnim rukama.
Prema njenim riječima Siniša Karan je čovjek koji je godinama vjerno služio Republici Srpskoj, obavljajući mnoge važne dužnosti.
''Provjeren je kadar, dokazani patriota i vrsni intelektualac. Izbor našeg predsjednika Dodika i čovjek iza kojeg jedinstveno stoji najveća politička porodica u Republici Srpskoj - SNSD. Izborom Siniše Karana, 23. novembra, pobijediće Republika Srpska!'', istakla je u objavi na Instagramu Željka Cvijanović.
