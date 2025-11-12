Logo
Large banner

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

Izvor:

ATV

12.11.2025

20:15

Komentari:

0
Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама
Foto: Srna

Potpredsjednik SNSD-a, Željka Cvijanović, istakla je na večerašnjoj tribini SNSD-a u Kotor Varošu da budućnost Republike Srpske mora da ostane u sigurnim rukama.

Prema njenim riječima Siniša Karan je čovjek koji je godinama vjerno služio Republici Srpskoj, obavljajući mnoge važne dužnosti.

''Provjeren je kadar, dokazani patriota i vrsni intelektualac. Izbor našeg predsjednika Dodika i čovjek iza kojeg jedinstveno stoji najveća politička porodica u Republici Srpskoj - SNSD. Izborom Siniše Karana, 23. novembra, pobijediće Republika Srpska!'', istakla je u objavi na Instagramu Željka Cvijanović.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

SNSD

Prijevremeni izbori 2025

Siniša Karan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе

BiH

Cvijanović: Azerbejdžan prijateljska zemlja sa kojom želimo da razvijamo najbolje moguće odnose

1 d

0
Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Nije bilo amandmana

1 d

0
Цвијановић и Сорека о актуелној политичкој и економској ситуацији у Српској и БиХ

BiH

Cvijanović i Soreka o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i BiH

1 d

0
Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

BiH

Cvijanović: Izbor glavnog pregovarača u režiji ''trojki'' se pretvorio u buvlju pijacu

1 d

0

Više iz rubrike

Почиње сезона загађења: Квалитет ваздуха у Српској поново опада

Republika Srpska

Počinje sezona zagađenja: Kvalitet vazduha u Srpskoj ponovo opada

1 h

0
СНСД упутио захтјев - Уставни суд да оцијени одлуку о главном преговарачу са ЕУ

Republika Srpska

SNSD uputio zahtjev - Ustavni sud da ocijeni odluku o glavnom pregovaraču sa EU

1 h

0
Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Republika Srpska

Dodik: BiH muslimani su sve pogrešno razumjeli

1 h

0
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Republika Srpska

Dodik: Odnos Srpske i Srbije na visokom strateškom nivou

2 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner