Svečana premijera igrane TV serije ''Osmica“ okupila brojnu publiku

U Kulturnom centru Gradiška održana svečana premijera igrane TV serije ''Osmica“, koja je okupila brojnu publiku i filmske stvaraoce.
Seriju je režirao Duško Stanivuk, scenario potpisuje Bojan Kolopić, a producent je Bojan Vujinović (Kozara film i Kozara media).
Projekat je realizovan uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i Grada Gradiška.
Radnja serije „Osmica“ smještena je u prostor kafane, koja postaje snažna metafora zatvorenog kruga navika, izbora i neiskorišćenih potencijala. Kroz realistične, često duhovite dijaloge i sukobe, serija donosi priču o mladim ljudima, njihovim talentima, porocima, prijateljstvima i pokušajima da izađu iz začaranog kruga svakodnevice.
Uloge u seriji tumače: Aleksandar Ristanović, Boris Šavija, Darko Stojić, Nataša Perić, Lea Blau, Danilo Kerkez i Lazar Petrović.
Premijeri je prisustvovala i direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić, kao i brojni članovi autorske i glumačke ekipe, koji su sa publikom podijelili utiske nakon projekcije.
