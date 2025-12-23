Logo
Svečana premijera igrane TV serije ''Osmica" okupila brojnu publiku

Izvor:

ATV

23.12.2025

16:04

Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику
Foto: Ustupljena fotografija

U Kulturnom centru Gradiška održana svečana premijera igrane TV serije ''Osmica“, koja je okupila brojnu publiku i filmske stvaraoce.

Seriju je režirao Duško Stanivuk, scenario potpisuje Bojan Kolopić, a producent je Bojan Vujinović (Kozara film i Kozara media).

Projekat je realizovan uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i Grada Gradiška.

Radnja serije „Osmica“ smještena je u prostor kafane, koja postaje snažna metafora zatvorenog kruga navika, izbora i neiskorišćenih potencijala. Kroz realistične, često duhovite dijaloge i sukobe, serija donosi priču o mladim ljudima, njihovim talentima, porocima, prijateljstvima i pokušajima da izađu iz začaranog kruga svakodnevice.

Premijera igrane TV serije ''Osmica''

Uloge u seriji tumače: Aleksandar Ristanović, Boris Šavija, Darko Stojić, Nataša Perić, Lea Blau, Danilo Kerkez i Lazar Petrović.

Premijeri je prisustvovala i direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić, kao i brojni članovi autorske i glumačke ekipe, koji su sa publikom podijelili utiske nakon projekcije.

