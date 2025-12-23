Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

Suosnivač franšize Call Of Duty Vins Zampela preminuo je u 55. godini, saopštila je kompanija Elektronik Arts (EA).

EA nije navela uzrok smrti, dok je NBC prenio da je Zampela poginuo u saobraćajnoj nesreći u nedjelju popodne na auto-putu Anđeles Krest.

Prema navodima, vozilo je iz, zasad nepoznatih razloga, sletelo sa puta i udarilo u betonsku ogradu.

Kultura Tragično preminuo kreator popularne igre

Na društvenim mrežama se pojavio i navodni snimak ove nesreće. Napominjemo da je video uznemirujuće prirode.

Na snimku se vidi kako Ferari 296 GTS izlazi iz tunela, gubi kontrolu i udara u betonsku ogradu. Nakon toga se vidi kako plamen kreće da guta luksuzni automobil.