Logo
Large banner

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

23.12.2025

09:40

Komentari:

0
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty
Foto: Prinrscreem/Telegram/SHOT

Suosnivač franšize Call Of Duty Vins Zampela preminuo je u 55. godini, saopštila je kompanija Elektronik Arts (EA).

EA nije navela uzrok smrti, dok je NBC prenio da je Zampela poginuo u saobraćajnoj nesreći u nedjelju popodne na auto-putu Anđeles Krest.

Prema navodima, vozilo je iz, zasad nepoznatih razloga, sletelo sa puta i udarilo u betonsku ogradu.

ilu-ruža-28082025

Kultura

Tragično preminuo kreator popularne igre

Na društvenim mrežama se pojavio i navodni snimak ove nesreće. Napominjemo da je video uznemirujuće prirode.

Na snimku se vidi kako Ferari 296 GTS izlazi iz tunela, gubi kontrolu i udara u betonsku ogradu. Nakon toga se vidi kako plamen kreće da guta luksuzni automobil.

Podijeli:

Tagovi:

call of duty

Saobraćajna nesreća

video igre

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ruža cvijet

Kultura

Tragično preminuo kreator popularne igre

1 h

0
Напад на брод

Svijet

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

13 min

0
Акутне респираторне инфекције највише присутне код ове групе људи у Српској

Zdravlje

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

17 min

0
Рудник

Svijet

Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

22 min

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Kultura

Tragično preminuo kreator popularne igre

1 h

0
Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Kultura

Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

1 d

0
Преминуо стрип умјетник "Горског вијенца"

Kultura

Preminuo strip umjetnik "Gorskog vijenca"

1 d

0
Стиже документарац о "Мућкама": Дел Бој открива до сад невиђене снимке

Kultura

Stiže dokumentarac o "Mućkama": Del Boj otkriva do sad neviđene snimke

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Haos u Tirani, demonstranti pokušali da spale Ramin kabinet

09

40

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

09

36

Amerikanci napali brod, ima mrtvih: Objavljen snimak

09

32

Akutne respiratorne infekcije najviše prisutne kod ove grupe ljudi u Srpskoj

09

27

Eksplozija u rudniku, ima mrtvih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner